Rudi Garcia in viaggio verso Napoli: lunedì sarà a Castel Volturno, poi partenza per Dimaro

Si avvicina il primo giorno di lavoro per Rudi Garcia da allenatore del Calcio Napoli. Il tecnico franco-spagnolo arriverà in città in questo fine settimana e lunedì sarà a Castel Volturno per prendere possesso del Konami Training Center. Si avvicina dunque l’incontro tra l’allenatore e i suoi nuovi calciatori, che a scaglioni inizieranno a rientrare dalle vacanze estive per poi presentarsi al centro sportivo del Napoli un paio di giorni prima della partenza per la prima parte del ritiro, quella in programma a Dimaro-Folgarida dal 14 luglio 2023 al 25 luglio 2023.

Rudi Garcia in viaggio verso Napoli: lunedì sarà a Castel Volturno, giovedì la partenza per Dimaro

Mercoledì 12 luglio 2023 sono previsti i primi test: i giocatori incontreranno il successore di Luciano Spalletti prima del lungo viaggio previsto nella giornata di giovedì 13 luglio 2023. Il ritiro in Trentino terminerà il 25 luglio 2023: la squadra poi si sposterà in Abruzzo, dove dal 28 luglio 2023 al 14 agosto 2023 svolgerà la seconda fase della preparazione estiva in vista dell’esordio in campionato a Frosinone in programma il 20 agosto 2023.

Sta per iniziare dunque la stagione del nuovo Napoli targato Garcia: c’è grande attesa per vedere all’opera i campioni d’Italia, che saranno privi del miglior difensore della passata Serie A Kim Min-Jae, pronto ad accasarsi nelle prossime ore al Bayern Monaco, con cui ha già svolto le visite mediche. Una perdita importante ma tutto sommato già preventivata che il club sta già provvedendo a sostituire.

Gli azzurri sono sulle tracce del difensore del Wolverhampton Kilman: il club inglese ha fissato il prezzo del suo cartellino a 40 milioni di euro, mentre l’attuale offerta di Aurelio De Laurentiis si aggira attorno ai 35. I partenopei non dovrebbero perdere nessun altro dei gioielli che hanno trascinato la squadra al terzo storico tricolore: nonostante la corte spietata di Bayern Monaco e Paris Saint Germain, infatti, il bomber Victor Osimhen sembra non aver intenzione di abbandonare il club che l’ha lanciato sul palcoscenico europeo più splendente, almeno per questa stagione.