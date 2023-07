La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e i posticipi delle prime quattro giornate del prossimo campionato. Il Calcio Napoli esordirà allo stadio Benito Stirpe di Frosinone in anticipo sabato 19 agosto 2023 alle 18,30. La prima allo stadio Diego Armando Maradona sarà giocata invece in notturna domenica 27 agosto 2023 alle 20,45: avversario il Sassuolo. La terza giornata vedrà gli uomini di Rudi Garcia impegnati nuovamente a Fuorigrotta, questa volta di sabato (2 settembre 2023) sempre alle 20,45 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo la sosta prevista per il weekend del 9-10 settembre 2023, i campioni d’Italia ritorneranno sul manto erboso di Marassi sponda rossoblu dopo una stagione di assenza: il match contro il Genoa è in programma sabato 16 settembre 2023 alle ore 20,45.

Anticipi e posticipi del Napoli dalla prima alla quarta giornata di Serie A

1^ GIORNATA (19-20-21 agosto)

Frosinone-Napoli: sabato 19 agosto, 18.30 DAZN

Empoli-Hellas Verona: sabato 19 agosto, 18.30 DAZN

Inter-Monza: sabato 19 agosto, 20.45 SKY

Genoa-Fiorentina: sabato 19 agosto, 20.45 DAZN

Roma-Salernitana: domenica 20 agosto, 18.30 DAZN

Sassuolo-Atalanta: domenica 20 agosto, 18.30 DAZN

Lecce-Lazio: domenica 20 agosto, 20.45 SKY

Udinese-Juventus: domenica 20 agosto, 20.45 DAZN

Torino-Cagliari: lunedì 21 agosto, 18.30 SKY

Bologna-Milan: lunedì 21 agosto, 20.45 DAZN

2^ GIORNATA (26-27-28 agosto)

Frosinone-Atalanta: sabato 26 agosto, 18.30 SKY

Monza-Empoli: sabato 26 agosto, 18.30 DAZN

Milan-Torino: sabato 26 agosto, 20.45 SKY

Hellas Verona-Roma: sabato 26 agosto, 20.45 DAZN

Fiorentina-Lecce: domenica 27 agosto, 18.30 DAZN

Juventus-Bologna: domenica 27 agosto, 18.30 DAZN

Lazio-Genoa: domenica 27 agosto, 20.45 SKY

Napoli-Sassuolo: domenica 27 agosto, 20.45 DAZN

Salernitana-Udinese: lunedì 28 agosto, 18.30 DAZN

Cagliari-Inter: lunedì 28 agosto, 20.45 DAZN

3^ GIORNATA (1-2-3 settembre)

Sassuolo-Hellas Verona: venerdì 1 settembre, 18.30 DAZN

Roma-Milan: venerdì 1 settembre, 20.45 DAZN

Bologna-Cagliari: sabato 2 settembre, 18.30 SKY

Udinese-Frosinone: sabato 2 settembre, 18.30 DAZN

Atalanta-Monza: sabato 2 settembre, 20.45 SKY

Napoli-Lazio: sabato 2 settembre, 20.45 DAZN

Inter-Fiorentina: domenica 3 settembre, 18.30 DAZN

Torino-Genoa: domenica 3 settembre, 18.30 DAZN

Empoli-Juventus: domenica 3 settembre, 20.45 SKY

Lecce-Salernitana: domenica 3 settembre, 20.45 DAZN

4^ GIORNATA (16-17-18 settembre, dopo la prima sosta del campionato)

Juventus-Lazio: sabato 16 settembre, 15 DAZN

Inter-Milan: sabato 16 settembre, 18 DAZN

Genoa-Napoli: sabato 16 settembre, 20.45 SKY

Cagliari-Udinese: domenica 17 settembre, 12.30 SKY

Frosinone-Sassuolo: domenica 17 settembre, 15 DAZN

Monza-Lecce: domenica 17 settembre, 15 DAZN

Fiorentina-Atalanta: domenica 17 settembre, 18 DAZN

Roma-Empoli: domenica 17 settembre, 20.45 DAZN

Salernitana-Torino: lunedì 18 settembre, 18.30 DAZN

Hellas Verona-Bologna: lunedì 18 settembre, 20.45 SKY