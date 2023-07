Amichevoli Napoli in ritiro a Dimaro, i prezzi dei biglietti e le modalità di acquisto online

Il Calcio Napoli si appresta a partire per il primo dei due ritiri estivi, che di fatto daranno il via alla stagione 2023/2024. Gli uomini di Rudi Garcia avranno il compito di difendere il tricolore conquistato alle 22,37 dello scorso 4 maggio 2023: la nuova Serie A inizierà il 19 agosto 2023 con la trasferta di Frosinone, per poi proseguire con la doppia sfida allo stadio Maradona contro Sassuolo e Lazio; dopo la sosta obbligata per le nazionali, i partenopei affronteranno la difficile trasferta di Genova.

Napoli-Anaune Val di Non e Napoli-Spal, modalità di vendita e prezzi dei biglietti

Intanto il club di Aurelio De Laurentiis ha già ufficializzato le prime due amichevoli, che il Napoli disputerà sul campo di Carciato in quel di Dimaro-Folgarida. Di Lorenzo e compagni se la vedranno prima alle 18 del 20 luglio 2023 contro l’ASD Aaune Val di Non, per poi incontrare qualche giorno più tardi, il 24 luglio 2023, la Spal sullo stesso manto erboso, sempre alle ore 18.

Napoli-ASD Anaune Val di Non, i prezzi dei biglietti

Per la prima partita, contro la rappresentativa dell’Anaune Val di Non, le due curve costeranno 16,50 euro, mentre la tribuna coperta costerà 22 euro. Pochi i biglietti rimasti a disposizione.

Napoli-Spal, i prezzi dei biglietti

Per la seconda partita, contro la Spal, le due curve costeranno 16,50 euro, mentre la tribuna coperta costerà 22 euro. Pochi i biglietti rimasti a disposizione.

La società ha ufficializzato anche il canale di vendita dei biglietti, che sarà il portale liveticket.

Sarà possibile acquistare i biglietti delle gare cliccando sui i seguenti link:

– SSC Napoli- ASD Anaune Val di Non: clicca qui per acquistare i biglietti

– SSC Napoli-Spal: clicca qui per acquistare i biglietti

Ritiro Dimaro-Folgarida, dove vedere le amichevoli del Napoli

Tra pochi giorni la società comunicherà ufficialmente dove sarà possibile vedere le prime due amichevoli dei campioni d’Italia. Verosimilmente verrà confermata la modalità utilizzata durante il ritiro del 2022: le partite iniziali verranno trasmesse in diretta sul canale Facebook ufficiale del club, mentre le successive in pay-per-view su Sky Sport.