La UEFA pubblica i premi Champions: quanto può guadagnare il Napoli arrivando in finale

Sono ufficiali i premi che la UEFA distribuirà ai club che prenderanno parte alla prossima Champions League. Come riportato anche da Calcio e Finanza, il massimo organismo europeo ha stanziato complessivamente per la prima fase circa 2 miliardi di euro, da destinare ai 32 club partecipanti.

Quanto può guadagnare il Napoli dalla prossima UEFA Champions League

Durante la fase a gironi, i premi saranno distribuiti così:

Il 25% sarà destinato alle quote di partenza (500,5 milioni di euro);

Il 30% sarà destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (600,6 milioni di euro);

Il 30% verrà assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (600,6 milioni di euro);

Il 15% sarà relativo alle quote variabili legate al market pool (300,3 milioni di euro).

Per quanto riguarda le quote di partenza, ogni club che si qualificherà alla fase a gironi (il Calcio Napoli è già sicuro di partecipare in quanto campione d’Italia), riceverà 15,64 milioni di euro, tra acconto (14,8 milioni di euro) e saldo (840 mila euro).

Per ogni partita vinta durante la fase a gironi, le squadre percepiranno 2,8 milioni di euro; 930 mila euro saranno destinati invece alle partecipanti che pareggeranno. Gli importi non distribuiti durante questa fase, verranno raggruppati e ridistribuiti tra le componenti di tutti i gironi in proporzione alle partite vinte ottenute.

Champions League, i premi della fase a eliminazione diretta

Chi invece avrà il privilegio di andare avanti nella competizione, otterrà le seguenti cifre per ogni qualificazione ottenuta:

Qualificazione agli ottavi di finale: 9,6 milioni di euro a società;

Qualificazione ai quarti di finale: 10,6 milioni di euro a società;

Qualificazione alle semifinali: 12,5 milioni di euro a società;

Qualificazione alla finale: 15,5 milioni di euro a società;

Vittoria in finale: 4,5 milioni.

In sintesi, chi arriverà fino in fondo e riuscirà ad alzare la coppa dalle grandi orecchie, potrà guadagnare un massimo di 85,14 milioni di euro.

I due club che si qualificano alla Supercoppa UEFA 2023 riceveranno 3,5 milioni di euro ciascuno, con la vincente che riceverà 1 milione di euro supplementare.

Quanto alla cifra da distribuire relativa al ranking decennale, per un totale di poco più di 600 milioni di euro, verrà distribuita in base alle prestazioni europee dei club negli ultimi dieci anni: la classifica include dei punti bonus per la vittoria di tutte le coppe europee.

Sulla base di questi parametri è stata stabilita una classifica, e il totale di 600,6 milioni è stato diviso in ‘quote di coefficiente’. Ogni quota di coefficiente vale 1,137 milioni di euro. La squadra più in basso in classifica riceverà una sola quota di coefficiente (1,137 milioni di euro). Una quota verrà aggiunta ad ogni posizione, quindi la squadra prima in classifica riceverà 32 quote di coefficiente (36,38 milioni di euro).

Per questa stagione la quota totale del market pool è stato stimata in 300,3 milioni di euro. Verrà distribuito in base al valore proporzionale di ciascun mercato televisivo rappresentato dai club partecipanti alla UEFA Champions League (dalla fase a gironi in poi) e suddiviso poi tra le squadre partecipanti di ogni federazione.

Metà dell’importo che rappresenta il valore di ciascun mercato sarà ripartito tra le squadre in base ai risultati nel campionato nazionale precedente. L’altra metà dell’importo che rappresenta il valore di ciascun mercato verrà corrisposta proporzionalmente al numero di partite giocate da ciascun club in UEFA Champions League nel 2023/24. Ogni volta che un club di una federazione rappresentata da uno o più club nella fase a gironi di UEFA Champions League, viene eliminato in un turno di qualificazione, il 10% della quota del market pool di tale federazione viene dedotto e assegnato al club eliminato.