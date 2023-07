Dal 1 luglio 2023 si è aperta la sessione estiva del calciomercato 2023/2024. La prossima stagione vedrà il Calcio Napoli difendere il titolo di campione d’Italia conquistato alle 22,37 del 4 maggio 2023. Di seguito gli acquisti e le cessioni di tutte le 20 squadre di Serie A.

Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni di tutte le 20 squadre

ATALANTA

ACQUISTI

Kolasinac (d, Olympique Marsiglia) f.c.

Bakker (d, Bayer Leverkusen)

Adopo (c, Torino) f.c.

Carnesecchi (p, Cremonese) f.p.

Gollini (p, Napoli) f.p.

Zortea (d, Sassuolo) f.p.

Miranchuk (c, Torino) f.p.

Cambiaghi (a, Empoli) f.p.

CESSIONI

Cittadini (d, Monza)

Pessina (c, Monza)

Sportiello (p, Milan) f.c.

Lammers (a, Rangers)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

BOLOGNA

ACQUISTI

Beukema (d, Az Alkmaar)

Posch (d, Hoffenheim) risc.

Zirkzee (a, Bayern Monaco) risc.

Moro (c, Dinamo Mosca) risc.

Van Hoojdonk (a, Heerenveen) f.p.

CESSIONI

Medel (c, svincolato) f.c.

Sansone (a, svincolato) f.c.

Kyriakopoulos (d, Sassuolo) f.p.

Cambiaso (d, Juventus) f.p.

Kasius (d, Az Alkmaar)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

CAGLIARI

ACQUISTI

Sulemana (c, Verona)

Di Pardo (d, Juventus) risc.

CESSIONI

Bellanova (d, Torino)

Marin (c, Empoli)

Cragno (p, Monza)

Walukiewicz (d, Empoli)

Prelec (a, WSG Tirol)

Veroli (d, Catanzaro)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

EMPOLI

ACQUISTI

Grassi (c, Parma)

Marin (c, Cagliari)

Luperto (d, Napoli) risc.

Walukiewicz (d, Cagliari) risc.

Caputo (a, Sampdoria) risc.

La Mantia (a, Spal) f.p.

CESSIONI

Vicario (p, Tottenham)

Asllani (c, Inter)

Bajrami (c, Sassuolo)

Stulac (c, Palermo)

Pjaca (a, Juventus) f.p.

Destro (a, svincolato) f.c.

Akpa Akpro (c, Lazio) f.p.

Cambiaghi (a, Atalanta) f.p.

Satriano (a, Inter) f.p.

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

FIORENTINA

ACQUISTI

Sabiri (c, Sampdoria) f.p.

CESSIONI

Maleh (c, Lecce)

Zurkowski (c, Spezia)

Venuti (d, svincolato) f.c.

Saponara (a, svincolato) f.c.

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

FROSINONE

ACQUISTI

Brescianini (c, Milan)

Kvernadze (a, FC Kolkheti 1913 Poti)

Cuni (a, Bayern Monaco)

Mazzitelli (c, Monza) risc.

Ricci (c, Karagumruk) f.p.

Vettorel (p, Monopoli) f.p.

CESSIONI

Mulattieri (a, Inter)

Cotali (d, Modena) f.c.

Turati (p, Sassuolo) f.p.

Ravanelli (d, Cremonese) f.p.

Lucioni (d, Lecce) f.p.

Frabotta (d, Juventus) f.p.

Sampirisi (d, Monza) f.p.

Kone (c, Torino) f.p.

Moro (a, Sassuolo) f.p.

Marcianò (p, svincolato) f.c.

Matarese (a, svincolato) f.c.

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

GENOA

ACQUISTI

Martin (d, Mainz) f.c.

Leali (p, Ascoli) f.c.

Sommariva (p, Pescara)

Martinez (p, Lipsia) risc.

Puscas (a, Reading) risc.

Dragusin (d, Juventus) risc.

Favilli (a, Ternana) f.p.

Cassata (c, Ternana) f.p.

Besaggio (c, Juventus Next Gen) f.p.

Biraschi (d, Fatih Karagumruk) f.p.

Vasquez (d, Cremonese) f.p.

Galdames (c, Cremonese) f.p.

CESSIONI

Salcedo (a, Inter) f.p.

Criscito (d, svincolato) f.c.

Haps (d, Venezia) f.p.

Buksa (a, Wsg Tirol)

Sturaro (c, svincolato) f.c.

Vodisek (p, NK Rogaska) def.

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

INTER

ACQUISTI

Thuram (a, M’Gladbach) f.c.

Frattesi (c, Sassuolo)

Asllani (c, Empoli) risc.

Acerbi (d, Lazio) risc.

Sensi (c, Monza) f.p.

Agoumé (c, Troyes) f.p.

Satriano (a, Empoli) f.p.

Fabbian (c, Reggina) f.p.

Lazaro (d, Torino) f.p.

Radu (p, Auxerre) f.p.

Stankovic (p, Volendam) f.p.

Salcedo (a, Genoa) f.p.

Colidio (a, Tigre) f.p.

CESSIONI

Brozovic (c, Al-Nassr)

Dzeko (a, Fenerbahce) f.c.

Mulattieri (a, Sassuolo)

Lukaku (a, Chelsea) f.p.

Pinamonti (a, Sassuolo)

Skriniar (d, Psg) f.c.

D’Ambrosio (d, svincolato) f.c.

Gagliardini (c, Monza) f.c.

Dalbert (d, svincolato) f.c.

Handanovic (p, svincolato) f.c.

Bellanova (d, Cagliari) f.p.

Pirola (d, Salernitana)

Pompetti (c, Catanzaro)

Zanotti (d, San Gallo)

Vanheusden (d, Standard Liegi)

Cordaz (p, Al-Nassr) f.c.

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

JUVENTUS

ACQUISTI

Weah (a, Lille)

Milik (a, Marsiglia) risc.

Cambiaso (d, Bologna) f.p.

Lu. Pellegrini (d, Lazio), f.p.

Arthur (c, Liverpool) f.p.

McKennie (c, Leeds) f.p.

Zakaria (c, Chelsea) f.p.

Rovella (c, Monza) f.p.

Frabotta (d, Frosinone) f.p.

Ranocchia (c, Monza) f.p.

Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.

CESSIONI

Di Maria (a, svincolato) f.c.

Cuadrado (d, svincolato) f.c.

Paredes (c, Psg) f.p.

Kulusevski (c, Tottenham)

Dragusin (d, Genoa)

Di Pardo (d, Cagliari)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

LAZIO

ACQUISTI

Cancellieri (a, Hellas Verona) risc.

Akpa Akpro (c, Empoli) f.p.

Raul Moro (a, Real Oviedo) f.p.

Jony (c, Gijon) f.p.

Kamenovic (d, Sparta Praga) f.p.

A. Anderson (c, San Paolo) f.p.

CESSIONI

Escalante (c, Cadice)

Romero (a, Milan) f.c.

Radu (d, svincolato) f.c.

Durmisi (d, svincolato ) f.c.

Pellegrini (d, Juventus) f.p.

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

LECCE

ACQUISTI

Pongracic (d, Wolsfbsurg) risc.

Maleh (c, Fiorentina) risc.

Almqvist (a, Rostov)

CESSIONI

Lucioni (d, Palermo)

Umtiti (d, Barcellona) f.p.

Oudin (a, Bordeaux) f.p.

Colombo (a, Milan)

Falcone (p, Sampdoria)

Pezzella (d, Parma) f.p.

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

MILAN

ACQUISTI

Loftus-Cheek (c, Chelsea)

Romero (a, Lazio) f.c.

Sportiello (p, Atalanta) f.c.

Raveyre (p, Saint-Étienne) f.c.

Colombo (a, Lecce)

Maldini (a, Spezia) f.p.

CESSIONI

Brescianini (c, Frosinone)

Tonali (c, Newcastle)

Bakayoko (c, Chelsea) f.p

Brahim Diaz (c, Real Madrid) f.p.

Ibrahimovic (a, svincolato) f.c.

Dest (d, Barcellona), f.p.

Vranckx (c, Wolfsburg) f.p.

Tatarusanu (p, svincolato) f.c.

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

MONZA

ACQUISTI

Gagliardini (c, Inter) f.c.

Izzo (d, Torino) risc.

Cittadini (d, Atalanta)

Pessina (c, Atalanta) risc.

Petagna (a, Napoli) risc.

Cragno (p, Cagliari) risc.

Pablo Marì (d, Arsenal) risc.

Caprari (a, Hellas Verona) risc.

Sampirisi (d, Frosinone) f.p.

Carboni (d, Venezia) f.p.

Nathan Fernandes (a, Andrézieux Bouthéon FC)

CESSIONI

Mazzitelli (c, Frosinone)

Marrone (d, svincolato) f.c.

Morosini (c, svincolato) f.c.

Marlon (d, Shakhtar Donetsk) f.p.

Rovella (c, Juventus) f.p.

Sensi (c, Inter) f.p.

Ranocchia (c, Juventus) f.p.

Mancuso (a, Palermo)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

NAPOLI

ACQUISTI

Simeone (a, Hellas Verona) risc.

Raspadori (a, Sassuolo) risc.

Zanoli (d, Sampdoria) f.p.

CESSIONI

Petagna (a, Monza)

Luperto (d, Empoli)

Gollini (p, Atalanta) f.p.

Ndombele (c, Tottenham) f.p.

Bereszynski (d, Sampdoria) f.p.

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

ROMA

ACQUISTI

Llorente (d, Leeds)

Ndicka (d, Eintracht) f.c.

Aouar (c, Lione) f.c.

VIllar (c, Getafe) f.p.

Shomurodov (a, Spezia) f.p.

Vina (d, Bournemouth) f.p.

Reynolds (d, Westerloo) f.p

CESSIONI

Perez (c, Celta Vigo)

Volpato (a, Sassuolo)

Missori (d, Sassuolo)

Kluivert (a, Bournemouth)

Tahirovic (c, Ajax)

Wijnaldum (c, Psg) f.p.

Llorente (d, Leeds) f.p.

Camara (c, Olympiakos) f.p.

Coric (c, svincolato) f.c.

Bianda (d, svincolato) f.c.

Darboe (c, Lask)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

SALERNITANA

ACQUISTI

Dia (a, Villarreal) risc.

Candreva (c, Sampodoria) risc.

Pirola (d, Inter) risc.

CESSIONI

Piatek (a, Hertha) f.p.

Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.

Troost-Ekong (d, Watford) f.p.

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

SASSUOLO

ACQUISTI

Mulattieri (a, Inter)

Volpato (a, Roma)

Missori (d, Roma)

Pinamonti (a, Inter) risc.

Bajrami (c, Empoli) risc.

Kyriakopoulos (d, Bologna) f.p.

Turati (p, Frosinone) f.p.

Moro (a, Frosinone) f.p.

CESSIONI

Frattesi (c, Inter)

Traoré (a, Bournemouth) risc.

Raspadori (a, Napoli) risc.

Zortea (d, Atalanta) f.p.

Romagna (d, Reggiana)

Satalino (p, Reggiana)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

TORINO

ACQUISTI

Bellanova (d, Cagliari)

Haveri (d, Rimini)

Popa (p, Voluntari) f.c.

Ilic (c, Verona) risc.

Radonjić (a, Olympique Marsiglia) risc.

Kone (c, Frosinone) f.p.

CESSIONI

Izzo (d, Monza)

Ola Aina (d, svincolato) f.c.

Adopo (c, svincolato) f.c.

Gravillon (d, Reims) f.p.

Vlasic (c, West Ham) f.p.

Miranchuk (c, Atalanta) f.p.

Lazaro (d, Inter) f.p.

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

UDINESE

ACQUISTI

Lucca (a, Pisa)

Quina (c, Watford)

Zarraga (c, Atletich Bilbao) f.c.

Brenner (a, Cincinnati)

Zemura (d, Bournemouth)

Kamara (d, Watford) f.p.

CESSIONI

Udogie (d, Tottenham) f.p.

Martins (a, Watford)

Arslan (c, Melbourne City) f.c.

Nestorovski (a, svincolato) f.c.

Pereyra (c, svincolato) f.c.

Zeegelar (d, svincolato) f.c.

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

VERONA

ACQUISTI

Duda (c, Colonia) risc.

Braaf (a, Borussia Dortmund) risc.

CESSIONI

Sulemana (c, Cagliari)

Ilic (c, Torino)

Gaich (a, Cska Mosca) f.p.

Verdi (a, Torino) f.p.

Caprari (a, Monza)

Simeone (a, Napoli)

Cetin (d, Ankaragugu)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito