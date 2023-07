La nuova maglia del Calcio Napoli presentata a bordo della nave MSC World Europa. A mostrare al pubblico le maglie da gara del Napoli per la stagione 2023/2024 è il presidente Aurelio De Laurentiis.

La nuova maglia del Napoli 2023/2024

Ad accompagnare la presentazione un video girato tra Napoli, Capri e Malibu, a rappresentare l’aspirazione di considerare Partenope il centro ideale da cui diffondere la passione azzurra in tutto il mondo.

Come è fatta la nuova maglia del Napoli

La SSC Napoli, in collaborazione con EA7, presenta i nuovi kit Home and Away per la stagione sportiva 2023/2024. Per il Club è l’inizio di una nuova era e i pilastri sui quali si basa sono da un lato il forte legame con la propria Città e dall’altra la presenza dei tifosi del Napoli diffusa in tutto il mondo e meravigliosamente rappresentata dalle feste spontanee che hanno colorato di azzurro le strade delle principali città internazionali in occasione della vittoria del terzo scudetto.

Il Club si pone come un ponte fra la passione per la Squadra, che nasce all’interno della città di Napoli, e i milioni di tifosi di ogni età sparsi su tutti i continenti, che da generazioni si tramandano l’amore per la maglia azzurra.

Per raccontare la propria identità il Club ha presentato la nuova collezione girando un video fra Napoli e Malibu, passando per Capri. Un surfista indossa con fierezza la maglia azzurra dei Campioni d’Italia e partendo da Napoli attraversa i faraglioni di Capri per collegarsi con i nostri tifosi di tutto il mondo, rappresentati da un surfista californiano che, indossando la nuova maglia Away, percorre l’iconico pontile della spiaggia di Malibu per raggiungere nuovi orizzonti.

La maglia Home

La Maglia Home presenta uno styling con manica raglan su tessuto tecnico stretch, piping in contrasto bianco, collo a V ad incrocio con stampa tricolore come sulla linea fondo della manica. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato.

La maglia Away

La Maglia Away presenta una stampa in digitale e stilizzata del Vesuvio di Napoli, simbolo dell’identità della città. Nuovo styling di manica raglan su tessuto tecnico stretch con piping in contrasto blu, collo a V ad incrocio e linea fondo della manica in blu. Nuovo motivo allover “N” con tecnica di stampa a caldo su materiale tecnico traspirante con tecnologia Dry Touch. Patch classico Napoli in silicone e scudetto tricolore personalizzato.

La collezione 2023/2024 è stata disegnata per la terza stagione consecutiva da Valentina De Laurentiis in collaborazione con EA7. Il progetto di autoproduzione del Club è sempre più un punto di riferimento per il settore del fashion sportivo e promette continue novità su tutto l’arco della stagione sportiva.