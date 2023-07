Maglia del Napoli, spedizione a 7,90 euro su Ebay. Tifosi scontenti: su Amazon sarebbe gratis

La nuova maglia del Napoli è andata a ruba sullo store ufficiale della società. Questa mattina sia per la maglia Home di colore azzurro che per quella bianca Away non è possibile selezionare la taglia, segno che le scorte sono terminate: su Ebay, il nuovo partner commerciale della SSC Napoli, è possibile comprare la maglia gara Home, mentre quella Away al momento (scriviamo alle ore 9:00) non si trova in listino.

La maglia del Napoli in vendita su Ebay: si paga la spedizione di 7,90 euro

Il passaggio da Amazon a Ebay è una delle principali novità di questa stagione: la società di Aurelio De Laurentiis venderà le magliette online affidandosi esclusivamente a questo rivenditore. Per i tifosi partenopei l’avvicendamento non è privo di significato: acquistando su Ebay, infatti, bisogna pagare la spedizione che attualmente ammonta a 7,90 euro. Acquistando su Amazon invece la spedizione sarebbe stata gratuita, come tutti gli ordini a partire da 35 euro (per i libri la spedizione è gratis a partire da ordini di 25 euro). Non solo, considerato che ormai sono molti coloro che possiedono un abbonamento ad Amazon Prime, in tanti l’avrebbero ricevuta a casa in un giorno senza costi aggiuntivi rispetto al canone annuale dell’abbonamento che ha un costo di 49,90 euro.

I tifosi sono scontenti: su Amazon la spedizione sarebbe stata gratuita

Non sono pochi i tifosi che non hanno preso benissimo la scelta di non riservare la spedizione gratuita per l’acquisto della maglia del Napoli. Il prezzo di 130 euro non è basso e, considerato che molti hanno intenzione di acquistare altre maglie durante la stagione (Valentina De Laurentiis ha già affermato che 4 sono già in produzione ed una quinta lo sarà a breve) allora bisogna moltiplicare quei 7,90 euro per tutti gli ordini, tenendo a mente che nella scorsa stagione il Napoli ha messo in vendita ben 14 casacche diverse.

Come acquistare la maglia del Napoli 2023/2024

La maglia del Calcio Napoli 2023/2024 con lo scudetto cucito sul petto si può acquistare dal 10 luglio 2023 a partire dalle ore 19:26, sullo store presente sul sito della SSC Napoli e sul marketplace ufficiale della SSc Napoli su Ebay che è il nuovo official marketplace della società azzurra.

La SSC Napoli ed eBay hanno annunciato la loro partnership per la stagione calcistica 2023/2024. Il marketplace globale diventa Official E-Commerce Partner del Club e posiziona il proprio logo sia sulla manica delle maglie gara in Italia e in Europa e sia sul training kit dei Campioni d’Italia. La collaborazione con la SSC Napoli conferma eBay come “marketplace delle passioni”, il quale offre ai tifosi tutto ciò che desiderano per alimentare il loro interesse per il calcio e per la loro squadra del cuore.