De Laurentiis contro Giuntoli: “Se sapevo che era juventino me ne liberavo prima”

Aurelio De Laurentiis show nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova maglia del Calcio Napoli organizzata sulla nave da crociera World Europe di MSC, nuovo main sponsor della squadra campione d’Italia.

Aurelio De Laurentiis: “Giuntoli juventino? Se avessi saputo me ne sarei liberato prima”

Sullo Scudetto: “Dopo 33 anni di attesa di un intero popolo napoletano in tutte le parti del mondo, lo Scudetto è tornato a Napoli, e la città ha reagito in un modo talmente straordinario da far parlare i media internazionali per settimane. Ancora se ne parla, ancora oggi quando io sono arrivato ho visto che c’erano degli addobbi per le strade e io ho detto all’autista ‘qui non finirà mai, si continuerà ancora’. Io spero di far bene quest’anno, ho preso un grande allenatore, Rudi Garcia, che ha un concetto di internazionalizzazione, e credo potrà proseguire lo straordinario lavoro iniziato da Luciano Spalletti“.

Su Giuntoli: “Non mi aspettavo certe dichiarazioni da Cristiano Giuntoli circa la sua juventinità, se l’avessi saputo forse me ne sarei liberato prima”.

Su Osimhen: “Osimhen indosserà certamente questa maglia. Se poi dovesse arrivare una offerta più che indecente allora ce ne faremo una ragione. Saremo in grado, come abbiamo scovato Kvaratskhelia, Osimhen e altri, di trovarne ancora. Non vi preoccupate”.

Simpatico anche il siparietto con il governatore De Luca, con il quale dopo una serie di battute ha annunciato in maniera giocosa che una nave di pirati attraccherà al Castello Aragonese di Ischia, dopo che il presidente della regione Campania aveva sottolineato come De Laurentiis avesse presentato la maglia con i Faraglioni di Capri sullo sfondo, senza pubblicizzare anche la cosiddetta ‘Isola Verde’.