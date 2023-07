VIDEO/ Rudi Garcia a Castel Volturno: oggi summit con lo staff, giovedì partenza per Dimaro

Rudi Garcia è arrivato a Castel Volturno per organizzare la prossima stagione sportiva alla guida del Calcio Napoli. Il nuovo tecnico degli azzurri, arrivato all’ombra del Vesuvio con l’arduo compito di sostituire Luciano Spalletti, è già transitato nella giornata di ieri al Konami Training Center per verificare le condizioni dell’impianto e entrare in contatto con i vari componenti dello staff. Anche oggi incontrerà il personale tecnico e medico, per porre le basi organizzative in vista dell’imminente partenza per il ritiro di Dimaro-Folgarida, in programma venerdì 14 luglio e che terminerà il 25 luglio 2023.

Rudi Garcia arriva al Konami Training Center di Castel Volturno

Domani arriveranno al centro sportivo del Napoli anche alcuni calciatori, per sostenere i test di routine fisici e atletici prima di recarsi in Trentino. Per ora la rosa dei partenopei è ancora invariata: non è infatti arrivato il famigerato bonifico di 50 milioni di euro dal Bayern Monaco, a cui si è promesso il miglior difensore della passata Serie A Kim Min-Jae. È lui per ora l’unico dei titolarissimi indiziato a lasciare il club, mentre a meno di offerte faraoniche (che non sono da escludere) per Victor Osimhen, il bomber nigeriano, capocannoniere in carica, giocherà almeno per un altro anno con la maglia azzurra.

Maglia che ieri è stata presentata in pompa magna presso la nave da crociera della MSC World Europe, introdotta dai vertici della società guidati dal mattatore Aurelio De Laurentiis. Il patron anche di Filmauro non ha lesinato piccate e ficcanti affermazioni nei confronti di Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo degli acerrimi rivali bianconeri, che proprio nelle ultime ore si è dichiarato “juventino da sempre”. Un colpo basso che ADL non ha mandato giù, ed alla prima occasione pubblica ci ha tenuto a ribadire a modo suo il proprio dissenso.

Il video dell’arrivo di Rudi Garcia a Castel Volturno