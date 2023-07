Faraoni vicino al Napoli: sarà il vice Di Lorenzo. Chi è il terzino che ha condannato Gattuso

Inizia il calciomercato anche in casa Calcio Napoli, la società di Aurelio De Laurentiis ha individuato e (quasi) chiuso per Davide Faraoni. Il terzino del Verona sarà il primo acquisto dell’era Rudi Garcia e sarà il vice Di Lorenzo. Affare che porterà dunque Zanoli ad un altro prestito, come riporta La Repubblica, l’esterno tornerà a Genova ma stavolta sponda rossoblu, dopo gli ultimi sei mesi passati con la Sampdoria.

Nella trattativa per Faraoni, il Napoli potrebbe cedere Folorunsho agli scaligeri. Il centrocampista nell’ultima stagione è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Bari chiusa amaramente negli ultimi secondi della finale play-off contro il Cagliari.

Chi è Faraoni? L’uomo che tolse la Champions al Napoli di Gattuso

Davide Faraoni è uno dei simboli del Verona. Il calciatore cresciuto nella primavera dell’Inter dopo una carriera in giro tra Udinese, Watford, Novara, Crotone e Perugia, ha trovato stabilità nel 2019 con il passaggio in Veneto. Il terzino diventato rapidamente capitano degli scaligeri mettendo nel bottino oltre 140 presenze e segnando 19 reti. Un pendolo sulla fascia destra, ha fatto delle cavalcate palla a piede la sua forza. Giocatore che nell’esperienza a Verona ha sviluppato grande fiuto del gol. Uno in particolare è ancora impresso nella mente dei napoletani. Era il 23 maggio 2021 e il Napoli ospita il Verona per l’ultima sfida di Serie A. Gli uomini di Gattuso sono obbligati a vincere per strappare il pass per la Champions League che si contende con Juventus e Milan.

Con il vantaggio del Milan a Bergamo e la facile vittoria della Juventus a Bologna, gli azzurri hanno il compito e il dovere di vincere. Al 61′ il Napoli passa in vantaggio con l’ex Rrhamani, vantaggio che dura però solo 8 minuti, perché proprio Faraoni prima brucia Hysaj in velocità e poi beffa Meret con un tiro lento ma preciso che il portiere può solo sfiorare prima di vederlo entrare in porta. Il Napoli da lì non riesce più a sfondare e l’1-1 finale condanna gli azzurri all’Europa League e fu anche l’ultima partita di Gattuso che lasciò la panchina a Spalletti.