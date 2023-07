FOTO/ L’ultimo Maradona: le maglie con il secondo Scudetto del più grande di sempre

Stagione 1990/1991, la maglia del Napoli: per 33 anni è rimasta l’ultima ad esibire lo Scudetto

La seconda volta che il Calcio Napoli sfoggiò lo Scudetto sulle proprie divise da gioco, fu nella stagione 1990/1991: gli azzurri conquistarono il tricolore-bis il 29 aprile 1990, sempre allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta. Il gol di Baroni contro la Lazio consegnò nuovamente la gloria eterna al popolo partenopeo, ignaro che di lì a poco il proprio idolo Diego Armando Maradona avrebbe lasciato per sempre la squadra.

È il 17 marzo 1991 quando il Pibe de Oro viene sottoposto ad un controllo anti-doping dopo un Napoli-Bari finito 1-0. La domenica successiva gioca a Marassi contro la Sampdoria segnando su rigore il gol della bandiera in una partita persa per 4-1, che rimarrà l’ultimo realizzato in maglia azzurra. Il 29 marzo viene resa nota la positività al test del 17, per metaboliti della cocaina: l’argentino lascerà la città partenopea nella notte tra l’1 e il 2 aprile 1991, senza metterci più piede per 14 anni.

LEGGI ANCHE – La prima volta non si scorda mai: le maglie del Napoli con lo Scudetto del 1987 sul petto

Sconvolto da quella vicenda, la squadra terminerà il cammino in Serie A al settimo posto in coabitazione con gli acerrimi nemici della Juventus, a un solo punto dalla zona europea. Inizierà lì il lento declino del club, che non vincerà più alcun trofeo per ben 22 anni, fino al 20 maggio 2012, giorno della vittoria in Coppa Italia firmata Hamsik e Cavani proprio contro i bianconeri allo stadio Olimpico di Roma, primo trofeo dell’era De Laurentiis, che raggiungerà la vetta più alta il 4 maggio 2023 alle 22,37.

LEGGI ANCHE – FOTO/ Lo scudetto torna sulle divise del Napoli: l’evoluzione della maglia dei sogni