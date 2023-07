Il Calcio Napoli vuole organizzare una partita amichevole in onore di Marek Hamsik. Lo slovacco qualche settimana fa ha annunciato il proprio addio al calcio giocato. Recordman con la maglia azzurra e idolo incontrastato dell’era moderna partenopea, il numero 17 potrebbe avere la possibilità di indossare per l’ultima volta la casacca che l’ha consegnato al grande palcoscenico mondiale durante il secondo ritiro organizzato dal club, quello abruzzese di Castel di Sangro in programma dal 28 luglio 2023 al 12 agosto 2023.

Il Napoli sta organizzando un’amichevole per Marek Hamsik nel ritiro di Castel di Sangro

Questa l’idea di Aurelio De Laurentiis, che anche a distanza ha sempre seguito le sorti di una delle bandiere del ‘suo’ Napoli, con cui è rimasto in ottimi rapporti a tal punto da immaginare per lui un futuro in società nelle vesti di dirigente. Una partita amichevole per celebrare la grande carriera di Hamsik in maglia azzurra, e l’occasione per fargli percepire la sensazione di vestire la divisa con il vessillo tricolore cucito al centro del petto. Lui più di tutti i calciatori passati per lo stadio Maradona dal 2004 in poi, avrebbe meritato di alzare la coppa al cielo di Fuorigrotta il 4 giugno 2023.

Uno Scudetto, quello conquistato alle 22,37 del 4 maggio 2023 a Udine, che Marek avrebbe conquistato nella stagione 2017/2018, quella degli storici 91 punti conquistati che non bastarono agli azzurri solo per la mano oscura del palazzo, che piombò durante l’ormai famosa partita tra Inter e Juventus, ribaltando con una serie di decisioni arbitrali con la complicità criminale del VAR (una su tutte la mancata espulsione di Pjanic), consegnando ai bianconeri la vittoria dell’incontro e di fatto del campionato.

Marek Hamsik è riuscito a conquistare tre trofei con la maglia del Napoli: due Coppe Italia (2012 e 2014) ed una Supercoppa Italiana (2014). Con i partenopei ha disputato tra campionati e coppe un totale di 521 partite (39.187 minuti) conditi da 121 gol e 103 assist.