Il Napoli mette in vendita la replica delle nuove maglie: prezzo e come comprarle online

Il Calcio Napoli ha messo in vendita la replica della prima e della seconda maglia, presentate lunedì 10 luglio 2023 a bordo World Europe della Msc Crociere, nuovo main sponsor degli azzurri. Sarà possibile acquistare l’ambita divisa ad un prezzo ben più accessibile rispetto a quello della ufficiale da gioco: 49 euro a fronte di 130.

Maglia Napoli (replica) 2023/2024, prezzo e come comprare su Ebay

La vendita online è già aperta: è possibile comprare la tenuta dei campioni d’Italia attraverso il marketplace ufficiale di Ebay ai seguenti link.

L’importanza della maglia per i tifosi del Napoli

Dopo 33 anni la maglia azzurra torna ad esibire il tricolore. La passione di ogni bambino per il Napoli nasce inevitabilmente al primo incrocio di sguardi con la casacca partenopea. Il colore del cielo, del mare, della felicità diventa d’improvviso tangibile a contatto con il tessuto della divisa, simbolo di una vita intera.

L’importanza della maglia della squadra del cuore a volte è sottovalutata, ma ricopre un ruolo fondamentale nel sogno. Ogni appassionato lo vive dal primo minuto della prima partita a cui assiste da tifoso. Da quel momento in poi, la sensazione di averla sempre addosso, quella maglia, non va più via.

Quei colori, quella sensazione di appartenenza che ogni sostenitore mostra fiero assecondando il proprio essere, rimangono cuciti sulla pelle irrimediabilmente. Lo scudetto sul petto, a sinistra o al centro che sia, è una sublimazione che spetta ad una ristretta cerchia di privilegiati.

