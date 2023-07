Offerta shock dall’Arabia Saudita, Zielinski ci pensa: quanto guadagnerebbe all’Al Ahli

C’è anche Piotr Zielinski nella lista della spesa dell’Al-Ahli, ennesimo club arabo pronto a fare follie per accaparrarsi le prestazioni dei top players che giocano nel nostro campionato. Il centrocampista del Calcio Napoli, protagonista assieme a tutta la squadra di una straordinaria stagione che ha portato al terzo Scudetto partenopeo, non avrebbe sbarrato a priori la porta delle possibilità all’allettante proposta economica fatta dagli sceicchi.

Zielinski in Arabia Saudita all’Al-Ahli, offerti 35 milioni di euro e tre anni di contratto

Il polacco, 29 anni, ha il contratto in scadenza a giugno 2024, e questa potrebbe essere l’ultima grande occasione per andare a monetizzare altrove per poi magari concludere la carriera in Europa. Dal canto suo, il club azzurro chiede non meno di 25 milioni di euro. Zielinski era stato individuato dalla Lazio come possibile sostituto di Sergej Milinkovic-Savic, anche lui quasi certamente in procinto di approdare in Arabia Saudita.

L’offerta è sicuramente allettante: 35 milioni di euro complessivi per un triennale da sogno. Cifre improponibili dai club europei. I 12 milioni quadruplicherebbero quasi l’attuale stipendio percepito al Napoli: il nazionale polacco guadagna infatti attualmente 3,5 milioni di euro.

Zielinski sarebbe l’ultimo di una lunga serie di calciatori che stanno accettando di buon grado il trasferimento in Arabia Saudita, arricchendo in pochi anni i propri conti correnti a dismisura. Ecco chi sono tutti i giocatori finora passati.

Tutti i calciatori che giocano in Arabia Saudita nella Saudi Pro League

Roberto Firmino ingaggiato dall’Al-Hilal

Marcelo Brozovic ingaggiato dall’Al-Nassr

Kalidou Koulibaly ingaggiato dall’Al-Hilal

Edouard Mendy ingaggiato dall’Al-Hilal

Ruben Neves ingaggiato dall’Al-Hilal

Jota ingaggiato dall’Al-Ittihad

N’Golo Kanté ingaggiato dall’Al-Ittihad

Karim Benzema ingaggiato dall’Al-Ittihad

Cristian Tello all’Al-Fateh dal gennaio 2023

Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr da dicembre 2022

David Ospina all’Al-Nassr dall’estate 2022

Talisca all’Al-Nassr dall’estate 2021

Luiz Gustavo all’Al-Nassr dall’estate 2022

Ever Banega all’Al-Shabab dall’estate 2020

Grezegoz Krychowiak all’Al-Shabab dall’estate 2020