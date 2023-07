Chi sono Massara e Krosche: i due DS che possono sostituire Giuntoli al Napoli

Il Calcio Napoli è alla ricerca del post Cristiano Giuntoli e i contendenti ora sono solamente due. Aurelio De Laurentiis e tutto il suo staff negli ultimi giorni tra presentazione delle maglie e calendari stanno cercando di piazzare il colpo alla voce DS. Secondo il Corriere dello Sport tutte le strade sembrano portare a Frederic Massara che attualmente si trova sulla piazza dopo aver chiuso circa un mese fa la sua esperienza al Milan insieme a Paolo Maldini. Quello di Massara però non è l’unico nome sul taccuino di De Laurentiis, che starebbe valutando anche quello di Markus Krosche.

Il Napoli tra Massara e Krosche

Frederic Massara sarebbe il profilo preferito da Aurelio De Laurentiis. Il DS ex Milan sembra essere il favorito numero uno a sostituire lo juventino Giuntoli e nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le parti per capire se l’accordo si può chiudere. Anche se il presidente degli azzurri in varie uscite ai microfoni ha annunciato come il ruolo del direttore sportivo non sia un’occupazione fondamentale, la voglia è quella di fare un bel colpo anche lì. Oltre Massara però prende quota anche la candidatura di Markus Krosche.

Krosche è l’attuale ds Eintracht Francoforte, squadra tedesca che ha affrontato il Napoli negli ottavi di finale dell’ultima Champions League. Qui la situazione è più complessa perché Krosche dovrebbe liberarsi dai tedeschi prima di firmare con gli azzurri. La società campana rimane attenta alla situazione e solo le prossime settimane diranno chi sarà il post Giuntoli.