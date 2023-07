UFFICIALE/ Tweet a sorpresa di ADL: “Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli”

Aurelio De Laurentiis annuncia a sorpresa tramite il suo profilo ufficiale Twitter il nuovo direttore sportivo del Calcio Napoli. Si tratta di Mauro Meluso, ex dirigente dello Spezia. Dopo una discreta carriera da cosiddetto attaccante ‘di provincia’ (Lazio, Cremonese, Salernitana, Foggia, Monopoli, Casarano, Messina e Fermana le maglie indossate), Meluso intraprende la carriera di direttore sportivo lavorando con Foggia, Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana. Il classe 1965 nel 2011 diventa responsabile del settore tecnico del Frosinone, per poi passare al Cosenza come direttore sportivo a maggio del 2014.

Mauro Meluso è il nuovo ds del Napoli: l’annuncio di De Laurentiis

Dopo due anni in Calabria, il nuovo ds del Napoli si accasa al Lecce, che nel 2016 militava in serie C: in Puglia compie un vero e proprio miracolo, trascinando i salentini addirittura in Serie A. Nell’agosto del 2020, dopo la retrocessione in serie B, lascia i giallorossi per passare al neopromosso Spezia. Il 26 maggio 2021, dopo aver contribuito alla storica salvezza dei liguri, rescinde il proprio contratto.