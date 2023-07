Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Calcio Napoli. La scelta a sorpresa di Aurelio De Laurentiis è ricaduta sull’ex manager dello Spezia. Scopriamo chi è la figura che ha sostituito Cristiano Giuntoli nell’importante ruolo dirigenziale.

Chi è Mauro Meluso, il nuovo direttore sportivo del Napoli

Dopo una discreta carriera da cosiddetto attaccante ‘di provincia’ (Lazio, Cremonese, Salernitana, Foggia, Monopoli, Casarano, Messina e Fermana le maglie indossate), Meluso intraprende la carriera di direttore sportivo lavorando con Foggia, Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana. Il classe 1965 nel 2011 diventa responsabile del settore tecnico del Frosinone, per poi passare al Cosenza come direttore sportivo a maggio del 2014.

Dopo due anni in Calabria, il nuovo ds del Napoli si accasa al Lecce, che nel 2016 militava in serie C: in Puglia compie un vero e proprio miracolo, trascinando i salentini addirittura in Serie A. Nell’agosto del 2020, dopo la retrocessione in serie B, lascia i giallorossi per passare al neopromosso Spezia. Il 26 maggio 2021, dopo aver contribuito alla storica salvezza dei liguri, rescinde il proprio contratto.

Tra i migliori acquisti della sua carriera spiccano sicuramente quelli di Nzola per lo Spezia e Falco per il Lecce. Storica la cessione di Kiwior dal club ligure all’Arsenal per la cifra di 25 milioni, un vero e proprio tesoro per i bianconeri.

I migliori acquisti allo Spezia

Nzola a costo zero nel 2020

Hristov a costo zero nel 2021

Holm a 300.000 euro nel 2021

Kiwior a 2 milioni nel 2021 (rivenduto a 25)

Ekdal a costo zero nel 2022

Bourabia a 1,5 milioni nel 2022

Dragowski a 1,9 milioni nel 2022

Le migliori cessioni allo Spezia

Kiwior all’Arsenal per 25 milioni

Antiste al Sassuolo per 5 milioni

Maggiore alla Salernitana per 4 milioni

Erlic al Sassuolo per 3 milioni

Agudelo all’Al-Nasr per 2,5 milioni

Provedel alla Lazio per 2,3 milioni

I migliori acquisti al Lecce

Mancosu a costo zero nel 2016

Valeri a costo zero nel 2017

Falco a 300.000 euro nel 2018

Venuti a 80.000 (prestito) nel 2018

Majer a costo zero nel 2018

Lucioni a costo zero nel 2018

Rispoli a costo zero nel 2019