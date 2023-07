Chi è Valentina De Laurentiis, la figlia del presidente che ha disegnato le maglie del Napoli

Il Calcio Napoli da qualche settimana ha un volto in più: è quello di Valentina De Laurentiis, figlia del presidente Aurelio e della moglie svizzera Jacqueline Baudit. Secondogenita, nata tra il più grande Luigi ed il rampollo di casa Edoardo, non aveva fino ad ora avuto mai nulla a che fare con il mondo del calcio. Stilista e fondatrice del brand VdL, infatti, Valentina si è fatta strada negli anni nel campo della moda.

Chi è Valentina De Laurentiis, figlia del presidente Aurelio che si occupa del marketing del Napoli

Ed è stata proprio la sua professione ad attirare le attenzioni del padre, che l’ha coinvolta nella società di famiglia, il Napoli, mettendo in piedi una collaborazione sempre più intensa che ha portato Valentina addirittura ad occuparsi del design delle divise dei partenopei da oltre un anno, oltre che a gestire la logistica di ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro.

Laureata in Psicologia presso l’Università Lumsa di Roma, si è specializzata nella creazione di borse. Si sta facendo largo con la sua pacatezza e sobrietà nell’arduo mondo del calcio, provando a seguire le orme del proprio modello, come da lei stessa dichiarato qualche anno fa: “spero un giorno di trovare un uomo che abbia il carattere di mio papà Aurelio“.

Non si sa molto della sua vita privata: è madre di John, il suo unico figlio, che vive con il padre in America. Attualmente non è sposata. Non ha un profilo Instagram, ha preferito rimanere lontana dalle luci dei riflettori. Con l’addio di Alessandro Formisano, Valentina verosimilmente avrà un ruolo sempre più centrale nel comparto marketing del club. Ha presieduto già alle conferenze stampa di presentazione dei ritiri estivi e delle nuove divise dei campioni d’Italia, confermando la volontà del patron Aurelio di averla al suo fianco in maniera costante.

