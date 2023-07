Il figlio di Mauro Meluso pubblica foto della Juve, i tifosi: “È juventino come Giuntoli?”

Mauro Meluso è juventino? È questa la domanda, a metà tra il tono serio e quello scherzoso, che molti tifosi del Calcio Napoli stanno facendo al presidente Aurelio De Laurentiis. Soprattutto dopo le parole di quest’ultimo durante la presentazione della nuova maglia del Napoli per la stagione 2023/2024, quando il patron, riferendosi a Cristiano Giuntoli, aveva affermato “Se avessi saputo che era juventino me ne sarei liberato prima”.

Mauro Meluso è juventino come il figlio?

Immediatamente dopo la firma di Giuntoli per la Juventus è saltata fuori un’intervista di suo zio, Raffaele Giuntoli, il quale ha ricordato la fede bianconera del nipote, sin da quando era un bambino. Una passione trasmessa di padre in figlio. Lo stesso Cristiano, in occasione della prima intervista concessa proprio ai canali ufficiali bianconeri, ha ricordato come, quando era ancora un pargolo, facesse 8 ore di autobus per andare a seguire la Juve da Prato al Delle Alpi di Torino.

Per il momento nessun indizio che Mauro Meluso sia tifoso della Juve

Per il momento nessun indizio suggerirebbe l’essere juventino di Mauro Meluso. Del nuovo Direttore Sportivo del Napoli si segnala la stagione 1985/86 giocata con la Salernitana, quando era ancora un calciatore, e sbirciando sul suo profilo Facebook si notano i likes per due pagine di tifosi granata. Allora, quasi 40 anni fa, la rivalità tra Napoli e Salernitana non era ancora nata, poiché si sarebbe accesa purtroppo negli anni ’90.

Una passione trasmessa di padre in figlio?

Di fede juventina potrebbe essere però suo figlio, sempre stando alle pubblicazioni sui social. Felice Meluso ha infatti pubblicato alcune immagini che ritraggono calciatori della Juventus nella stagione 2011/2012, l’anno del primo Scudetto piemontese dopo l’onta della retrocessione in Serie B a causa dello scandalo Calciopoli. Che sia, anche in tal caso, una passione tramandata di padre in figlio ed ancora sfuggita al presidente De Laurentiis?