Rudi Garcia, summit con Mauro Meluso a Castel Volturno: si programmano i primi due acquisti

È iniziata l’avventura di Rudi Garcia e Mauro Meluso con il Calcio Napoli. Tecnico e direttore sportivo hanno pranzato assieme ieri al Konami Training Center di Castel Volturno, facendo conoscenza e soprattutto pianificando l’immediato futuro. Il primo colpo che metterà a segno il nuovo manager potrebbe essere Davide Faraoni, in procinto di passare dal Verona al club campione d’Italia per dare una valida alternativa all’instancabile capitan Giovanni Di Lorenzo. Sembra in dirittura d’arrivo anche l’altra trattativa calda in entrata: Lucas Tousart dovrebbe infatti diventare a breve un calciatore azzurro. All’Hertha Berlino andrebbe come contropartita tecnica Diego Demme.

Rudi Garcia e Mauro Meluso si incontrano a Castel Volturno: è iniziata la nuova stagione azzurra

Ieri al centro tecnico un plotone di ragazzi della Primavera ha sostenuto le visite mediche: otto di loro partiranno venerdì 14 luglio 2023 assieme alla prima squadra per il ritiro di Dimaro-Folgarida in programma fino al 25 luglio 2023. Oggi invece arriveranno a Castel Volturno alcuni dei campioni d’Italia: attesi tra gli altri Matteo Politano, Juan Jesus, Mario Rui, Diego Demme, Mathias Olivera, Zanoli e Hirving Lozano.

Per quanto riguarda l’infortunato Gianluca Gaetano, le prime sensazioni dopo i test fisici non promettono bene per il Trentino: verosimilmente il numero 70 partenopeo rimarrà a riposo almeno fino al ritiro di Castel di Sangro, il cui inizio è previsto per il 28 luglio 2023.

Ritiro di Dimaro-Folgarida, venerdì 14 luglio 2023 la partenza per il Trentino

Il Napoli partirà nella giornata di venerdì 14 luglio 2023 dall’aeroporto internazionale di Capodichino, per raggiungere il tanto atteso ritiro di Dimaro-Folgarida, prima parte della preparazione estiva che durerà fino al 25 luglio 2023. Nelle prossime due settimane il club ha organizzato due amichevoli: la prima il 20 luglio 2023 contro l’Anaune Val di Non, la seconda il 24 luglio 2023 contro la Spal. Entrambe si giocheranno alle 18.

