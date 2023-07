Mario Rui rifiuta l’invito di Cristiano Ronaldo: no all’Al-Nassr per amore di Napoli

Mario Rui era diventato un obiettivo del campionato arabo. Il difensore del Calcio Napoli era richiesto con grande insistenza all’Al-Nassr dall’amico e connazionale Cristiano Ronaldo. Secondo il Corriere dello Sport però, il terzino ha rimandato l’offerta al mittente declinandola, scegliendo di rimanere a Napoli ancora per un altro paio di stagioni.

Mario Rui e i motivi del no all’Al Nassr per rimanere al Napoli

Il terzino azzurro era diventato l’obiettivo numero uno proprio di Cristiano Ronaldo che voleva aumentare la colonia portoghese in Arabia Saudita. L’offerta a livello economico era molto favorevole e il sondaggio fatto dagli arabi sembrava promettere bene, ma il calciatore ha seccamente rifiutato la proposta ammettendo di voler rimanere ancora a Napoli per una scelta di cuore e voglia di raggiungere nuovi obiettivi.

Il terzino ha un contratto fino al 30 giugno 2025 e intende ad arrivare fino a quella data (almeno per ora di rinnovo non si è ancora parlato). Nella sua esperienza al Napoli, il portoghese ha registrato 151 presenze segnando 3 gol e quasi 20 assist (exploit nell’ultima stagione, dove ne ha collezionati 8), oltre ad essere diventato l’idolo di tutta la tifoseria per il suo modo di giocare.