Mondiali in Qatar 2022, arrivano i premi della FIFA ai club: quanto incasserà il Napoli

La FIFA ha pubblicato i pagamenti che effettuerà la federazione ai club che hanno ‘prestato’ i propri giocatori alla Coppa del Mondo disputata in Qatar tra novembre e dicembre del 2022. Sono in totale 440 le squadre che hanno contribuito con i propri talenti alla disputa del torneo più importante per nazioni. Il montepremi totale sarà di 209 milioni di dollari, ed appartiene al programma FIFA Club Benefits. I giocatori totali che hanno lasciato le proprie società di appartenenza per partecipare ai mondiali sono stati 837.

Quanto ha guadagnato il Napoli grazie ai calciatori prestati ai Mondiali di Qatar 2022

Il totale giornaliero stabilito da Gianni Infantino è di 10.950 dollari, indipendentemente dai minuti giocati effettivamente in Qatar. Il totale viene diviso ed elargito ai club con cui il calciatore è stato tesserato nei due anni antecedenti alla rassegna iridata.

Le società italiane interessate sono in totale 27, che si divideranno 18.680,529 milioni di dollari, corrispondenti all’11,76% del totale destinato alle società appartenenti alla UEFA. Il Calcio Napoli, che ha partecipato al Mondiale con Piotr Zielinski (Polonia), Mathias Olivera (Uruguay), Hirving Lozano (Messico), Frank Zambo Anguissa (Camerun) e Kim Minjae (Corea del Sud), incasserà 1.062,192 milioni di dollari.

Quanto hanno guadagnato i club italiani dal Mondiale giocato in Qatar nel 2022

1. JUVENTUS Beneficio Fifa – 3.048.783 dollari

2. INTER Beneficio Fifa – 2.295.028 dollari

3. MILAN Beneficio Fifa – 1.590.550 dollari

4. FIORENTINA Beneficio Fifa – 1.481.046 dollari

5. ATALANTA Beneficio Fifa – 1.372.454 dollari

6. TORINO Beneficio Fifa – 1.168.046 dollari

7. NAPOLI Beneficio Fifa – 1.062.192 dollari

8. ROMA Beneficio Fifa – 952.687 dollari

9. SAMPDORIA Beneficio Fifa – 804.856 dollari

10. HELLAS VERONA Beneficio Fifa – 674.364 dollari

11. BOLOGNA Beneficio Fifa – 627.824 dollari

12. UDINESE Beneficio Fifa – 565.772 dollari

13. LAZIO Beneficio Fifa – 456.268 dollari

14. SPEZIA Beneficio Fifa – 426.154 dollari

15. SASSUOLO Beneficio Fifa – 305.699 dollari

16. SALERNITANA Beneficio Fifa – 292.011 dollari

17. BARI Beneficio Fifa – 255.510 dollari

18. BENEVENTO Beneficio Fifa – 220.833 dollari

19. BRESCIA Beneficio Fifa – 191.632 dollari

20. EMPOLI Beneficio Fifa – 160.606 dollari

21. ASCOLI Beneficio Fifa – 159.693 dollari

22. CAGLIARI Beneficio Fifa – 127.755 dollari

23. GENOA Beneficio Fifa – 98.553 dollari

24. PARMA Beneficio Fifa – 97.461 dollari

25. MANTOVA Beneficio Fifa – 95.816 dollari

26. VENEZIA Beneficio Fifa – 83.040 dollari

27. CREMONESE Beneficio Fifa – 65.702 dollari

TOP 5 IN EUROPA

1. MANCHESTER CITY – 4.596.445 dollari

2. BARCELLONA – 4.538.955 dollari

3. BAYERN MONACO – 4.331.809 dollari

4. REAL MADRID – 3.836.302 dollari

5. PSG – 3.835.389 dollari