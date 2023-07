Poste Italiane celebra il Napoli campione con un francobollo: prezzo e dove comprarlo

Poste Italiane ha messo in commercio oggi 13 luglio 2023 uno splendido francobollo dedicato al Calcio Napoli, celebrativo dello Scudetto conquistato alle 22,37 del 4 maggio 2023. La tiratura è di un milione e mezzo di minifogli da dodici pezzi. Il disegno è stato realizzato dal bozzettista Gaetano Ieluzzo. Il prezzo per 12 francobolli acquistabili online sul sito delle Poste è di 14,40 euro.

Come riportato dalla stessa azienda produttrice, il francobollo “raffigura un tipico vicolo di Napoli addobbato con striscioni e bandiere della squadra partenopea, con tifosi che indossano la maglia del club in festa per lo scudetto conquistato. In alto, rispettivamente a sinistra e a destra, sono riprodotti il logo del Napoli e lo scudetto tricolore. Completano il francobollo la legenda “SSC NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA 2022 – 2023”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Francobollo celebrativo del Napoli Campione d’Italia, le caratteristiche tecniche

Valore: tariffa B.

Tiratura: un milionecinquecentomila esemplari in minifogli da dodici.

Bozzettista: Gaetano Ieluzzo.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Colori: sei.

Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Grammatura: 90 g/mq.

Supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq.

Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).

Formato carta: 30 x 40 mm.

Formato stampa: 26 x 36 mm.

Formato tracciatura: 37 x 46 mm.

Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.

Minifoglio: dodici esemplari.

Formato carta minifoglio: 147 x 164 mm.