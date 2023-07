Zielinski rinuncia ai petroldollari arabi: preferisce ancora il vento del mare di Napoli

Anche Piotr Zielinski rimane sordo al canto delle sirene arabe. Dopo il rifiuto di Mario Rui a seguire il compagno di nazionale Cristiano Ronaldo, arriva un altro secco ‘no’ dai campioni d’Italia agli abbaglianti petroldollari del deserto. Questa volta è il turno del polacco, che pare abbia rinunciato ai 12 milioni di euro netti all’anno per tre stagioni offerti dall’Al Ahli, pur di rimanere ancora all’ombra del Vesuvio.

Anche Piotr Zielinski rinuncia ai soldi d’Arabia pur di rimanere a Napoli

Il centrocampista sarebbe dunque pronto a ricambiare con questa dimostrazione d’appartenenza, tutto l’affetto ricevuto dalla piazza partenopea in particolare negli ultimi mesi. Recentemente Piotr aveva presieduto all’inaugurazione di un murales realizzato a Quarto raffigurante lui in azione con la maglia azzurra. Un gesto che aveva cementificato ancor di più il rapporto tra Zielinski e il popolo di Napoli, con cui ha a che fare dal lontano 2016. Per il 29enne fino ad ora 329 partite disputate tra tutte le competizioni e 47 gol fatti: in bacheca la Coppa Italia del 2020 e lo Scudetto del 4 maggio 2023.

Il calciatore prenderà dunque regolarmente parte al ritiro di Dimaro-Folgarida, in programma da oggi 14 luglio 2023 fino al 25 luglio 2023. Nei prossimi giorni in Trentino arriverà anche il suo procuratore Bolek, per trattare di persona con Aurelio De Laurentiis il rinnovo del contratto del suo assistito. Attualmente Zielinski guadagna 3,5 milioni di euro a stagione: l’obiettivo è strappare un aumento che lo porti almeno sopra i 4 milioni.

Acquista la nuova maglia del Napoli

Sono in vendita le nuove divise ufficiali dei campioni d’Italia. Attraverso il marketplace di Ebay sarà possibile acquistare le maglie e tutti gli accessori indossati dagli azzurri.

Replica maglia bianca (prezzo 49 euro seguendo questo link)

Maglia ufficiale azzurra (prezzo 130 euro seguendo questo link)

Maglia ufficiale bianca (prezzo 130 euro seguendo questo link)

Store Ufficiale Amazon

Store Ufficiale Ebay