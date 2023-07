Avellino, aggredirono tifosi del Napoli in festa per lo Scudetto: indagati 9 ultras irpini

Era la tarda sera del 4 maggio 2023, giorno storico per i tifosi del Calcio Napoli, quando a Corso Vittorio Emanuele una banda di almeno venti persone incappucciate bloccava auto e motorini a bordo dei quali viaggiavano i tifosi partenopei, intenti a celebrare la conquista dello Scudetto. I malintenzionati strappavano con violenza bandiere e vessilli ai supporters, danneggiando anche le loro auto utilizzando aste. Non contenti di ciò, minacciavano anche famiglie con bambini che passeggiavano sulla strada principale della città, costringendole a consegnare le bandiere dei neo campioni d’Italia.

Nove ultras dell’Avellino indagati per l’aggressione ai tifosi del Napoli

Come riportato da Ansa, le indagini della Digos della Questura di Avellino, coordinate dal procuratore capo Domenico Airoma, si sono concentrate su nove persone, tutte appartenenti alla tifoseria organizzata della Curva Sud dell’Avellino. Le loro abitazioni e autovetture sono state perquisite nelle prime ore di stamattina alla ricerca di ulteriori prove che potrebbero essere state acquisite nel frattempo. Tra gli indagati sono stati identificati anche tifosi che erano stati già denunciati in passato e erano stati sottoposti a Daspo per comportamenti illegittimi nel contesto sportivo. L’identificazione dei sospetti è stata possibile grazie alle preziose immagini delle telecamere di video-sorveglianza pubbliche e private presenti nella zona, che hanno documentato le varie fasi dell’aggressione, e alle testimonianze delle persone aggredite.

I nove Ultras avellinesi sono seriamente sospettati di pubblica intimidazione, violenza privata, rapina e danneggiamento. Ci si aspetta che le indagini e le azioni giudiziarie abbiano ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Quelle irpine sono state solo alcune delle aggressioni subite dai tifosi del Napoli lontano dai confini partenopei durante i festeggiamenti per lo Scudetto conquistato: una triste parentesi che rischia di avere serie conseguenze nel corso della prossima stagione calcistica, il cui inizio è in programma il 19 agosto prossimo.