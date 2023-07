Dopo la stagione top del Napoli, riuscirà a mantenere le prestazioni?

La SSC Napoli è finalmente riuscita a vincere il tanto atteso titolo che il club aspettava da oltre 30 anni. Sotto la guida dell’allenatore di successo Luciano Spalletti, il club del sud Italia è stato in grado di lasciarsi alle spalle tutti i rivali nella scorsa stagione e di festeggiare alla fine il campionato. Ora, naturalmente, tutti gli occhi sono puntati sul futuro. Tifosi, giocatori e dirigenti sportivi del rinomato club vesuviano sperano di migliorare le prestazioni della scorsa stagione. Sarà una sfida enorme, non solo per la perdita di Spalletti come allenatore.

L’anno scorso il dominio della SSC Napoli è stato davvero impressionante. Soprattutto nella Serie A nazionale, nota per la sua alta densità di prestazioni: Negli ultimi quattro anni, quattro squadre diverse sono diventate campioni d’Italia. Naturalmente, questa circostanza rende il campionato particolarmente attraente, anche per le scommesse sportive. Alla fine, come è noto, sono i dettagli a determinare il successo o il fallimento, sia nelle scommesse sportive che nel calcio professionistico. Di conseguenza, il Napoli ha ancora molto lavoro davanti a sé per mantenere, o addirittura superare, le prestazioni della stagione di campionato.

Da underdog a top club braccato: il nuovo ruolo della SSC Napoli

Fino alla scorsa estate, la SSC Napoli non era considerata tra le grandi favorite per il campionato italiano a causa delle misure di austerità intraprese. Il club era nel pieno delle misure di austerità ordinate dal presidente Aurelio De Laurentiis. Tra gli altri, Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Dries Mertens hanno lasciato il club. Non c’è da stupirsi che i tifosi temessero una stagione deludente. Anche l’allenatore Luciano Spalletti aveva ammesso prima della stagione che sarebbe stato molto difficile finire di nuovo tra le prime quattro della Serie A. Oggi è chiaro che si sbagliavano tutti.

Invece, lo stesso Spalletti è riuscito a formare una squadra favolosa partendo da una buona rosa. Alla fine della scorsa stagione, la squadra ha vinto meritatamente il campionato italiano. Prima dell’inizio della nuova stagione, però, è ormai chiaro che la SSC Napoli deve svolgere un nuovo ruolo. Solo un anno fa, pochi addetti ai lavori vedevano il Napoli come una delle candidate al campionato. Ora il club vesuviano inizia la nuova stagione da detentore del titolo in carica e da favorito.

Naturalmente, l’attenzione è rivolta al nuovo allenatore. Per mesi si è speculato su cosa sarebbe successo dopo la partenza del tecnico di successo Luciano Spalletti. Nel frattempo, è stato deciso che l’italiano sarà sostituito da Rudi Garcia. Le opinioni sul 59enne francese sono discordanti. Alcuni sottolineano i suoi successi con il LOSC Lille e l’Olympique Lione. Altri gli rimproverano il fatto che nessuna delle sue squadre ha avuto un successo costante.

Garcia, inoltre, non è nuovo all’Italia. Tra il 2013 e il 2016, l’allenatore francese è stato alla guida dell’AS Roma e all’inizio del suo mandato ha ottenuto un record in Serie A che resiste ancora oggi: dieci vittorie di fila e una differenza reti di 24:1 all’inizio della stagione. Una cosa è chiara: le aspettative di Garcia sono alte. Anche il francese è chiaro: quando un club ha vinto il campionato, l’obiettivo deve essere quello di difenderlo. Ma non sarà facile.

La squadra campione della SSC Napoli si sta sciogliendo?

Dopo 33 anni, il campionato italiano è finalmente tornato al Napoli. I festeggiamenti non hanno conosciuto limiti. A questo successo hanno contribuito diversi protagonisti: Innanzitutto Luciano Spalletti, che ha plasmato la squadra internazionale da giocatori, alcuni dei quali ancora sconosciuti, in una squadra di successo. Ma non va sottovalutato il contributo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, un rappresentante piuttosto silenzioso della sua professione. È ancora più doloroso che Giuntoli sia passato alla Juventus Torino per guidare i grandi rivali verso il vertice.

Il Napoli dovrà quindi fare a meno di Giuntoli in futuro. Lo scudetto a Napoli è stato il capolavoro di Giuntoli. Ora la Juventus vuole beneficiare al più presto della rete mondiale di osservatori e allenatori di Giuntoli. Sul Vesuvio si sono addensate nubi oscure sul trasferimento di Giuntoli già nelle settimane precedenti ai grandi festeggiamenti per lo scudetto: I tifosi, in particolare, temevano che la propria squadra rischiasse di crollare dopo la sua partenza.

Luciano Spalletti, incoronato leggenda del Napoli come allenatore, si prende un anno di pausa. Inoltre, giocatori importanti minacciano di andarsene. Il capo della difesa Min-Jae Kim, ad esempio, è in procinto di passare ai campioni tedeschi dell’FC Bayern Monaco. Anche il capocannoniere Victor Osimhen potrebbe essere ceduto. Anche la permanenza di Khvicha Kvaratskhelia non è ancora certa.

Sarà quindi interessante vedere cos’altro accadrà sul mercato dei trasferimenti per quanto riguarda la SSC Napoli. Con l’attaccante Giacomo Raspadori è già stato ingaggiato un top player dall’US Sassuolo. Soprattutto in caso di ulteriori partenze, seguiranno sicuramente altri potenziali top player.

Guardando al futuro: quali sono le prossime mosse della SSC Napoli?

Guardare alla prossima stagione della SSC Napoli è ovviamente estremamente emozionante. Il club si trova in una competizione agguerrita con i club della ricca Milano, della capitale Roma e dell’odiata metropoli del nord Italia, Torino. Ci sono diversi segnali che fanno propendere per la vittoria di un altro campionato da parte del Napoli. Il primo e più importante è la partenza dell’allenatore campione Luciano Spalletti. Inoltre, il manager di successo Cristiano Giuntoli sta lasciando il club vesuviano per il Torino.

Anche giocatori importanti come il capocannoniere Victor Osimhen, il difensore Kim Min-jae o la stella del tiro Khvicha Kvaratskhelia potrebbero seguire le tentazioni di club più grandi. Ci sono quindi numerose sfide che il club deve superare. Allo stesso tempo, le ambizioni del club sono enormi e la pressione dall’esterno è in aumento. La SSC Napoli, ad esempio, è tra le favorite per il campionato italiano e il presidente De Laurentiis spera pubblicamente di raggiungere la finale di UEFA Champions League.

Tuttavia, le leggi del calcio spesso si rivelano vere. È quello che è successo al Leicester City. I campioni inglesi a sorpresa, che nel 2016 hanno messo in imbarazzo i ricchi top club della Premier League, non hanno più ritrovato la forza di un tempo. Il Napoli cercherà disperatamente di evitare un percorso simile con il nuovo allenatore Garcia.