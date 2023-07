“Non può fare a meno di fare domande stupidine”: così ADL ha rotto con Radio Kiss Kiss

Radio Kiss Kiss non sarà più l’emittente ufficiale del Calcio Napoli. Il battibecco tra Aurelio De Laurentiis e Valter De Maggio nel corso della conferenza stampa di presentazione delle maglie non è andato giù alla storica radio partenopea, che ha diramato un comunicato ufficiale nel quale prende ufficialmente le distanze dalla società, tirandosi fuori da ogni accordo con la presidenza.

Radio Kiss Kiss non sarà più la radio ufficiale del Napoli dopo il battibecco tra Aurelio De Laurentiis e Valter De Maggio

Questo il comunicato diramato attraverso Instagram:

“Preso atto delle dichiarazioni gratuite ed offensive rese dal sig. Aurelio De Laurentiis nel corso dell’ultima conferenza stampa – ha comunicato Kiss Kiss Napoli su Instagram – stigmatizziamo il contegno inaccettabile e irriguardoso assunto nei nostri confronti.

Ritenuto che tali condotte da parte del signor De Laurentiis sono, purtroppo, reiterate da anni e tristemente note, siamo obbligati, a tutela della nostra storia e della nostra dignità imprenditoriale, a prendere definitivamente le distanze da lui, non desiderando in alcun modo replicare alle sterili esternazioni rese.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, pur con estremo rammarico, comunichiamo che Radio Kiss Kiss Napoli non intende rinnovare il contratto per il titolo di radio ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli SPA, ma che, dati i nostri natali, i nostri cuori napoletani, da sempre sintonizzati con la città, continueranno a battere forti per i tifosi e per la squadra”.

Cosa è successo realmente tra Aurelio De Laurentiis e Valter De Maggio

Ma cosa è successo realmente tra il giornalista ed il patron azzurro? A scatenare le polemiche sarebbe stata una domanda non gradita: “Presidente, dopo lo scudetto, qual è la sua vision? Dove ci porterà?”. Una domanda che per qualche ragione non è andata giù a De Laurentiis, che ha risposto così: “Per noi i traguardi sono le maglie che abbiamo prodotto. Siamo partiti da due, puntiamo a farne venti magari grazie ai successi che otterremo e che ci consentiranno di creare divise celebrative. Questa domanda stupidina l’ha fatta radio Kiss Kiss? È più forte di lui, non può proprio farne a meno”. Valter De Maggio, spiazzato dalle parole di De Laurentiis, ha provato a metterla sull’ironia, senza però lesinare una frecciata finale: “Grazie presidente, carino come suo solito”. Un battibecco che l’oramai ex radio ufficiale del Napoli proprio non ha gradito, reagendo con il comunicato e la conseguente rottura.

Chi è Valter De Maggio, il giornalista che ha battibeccato con Aurelio De Laurentiis