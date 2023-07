SPECIALE DIMARO/ Giorno 1, terminata la sessione pomeridiana d’allenamento. Ritmi subito alti

Il Calcio Napoli ha terminato anche la seduta d’allenamento pomeridiana in questo primo giorno di ritiro. Sul campo di Carciato, a Dimaro, gli azzurri hanno sostenuto un po’ di lavoro in palestra per poi affrontare una seconda fase tecnico-tattica.

Ritiro Dimaro, sessione pomeridiana: ritmi alti fin dal primo giorno

I calciatori sono stati divisi in due gruppi e si sono sfidati in una partitella senza porte a massimo due tocchi. Anche nel pomeriggio grande affluenza di pubblico, con numerosi cori intonati per il presidente Aurelio De Laurentiis. Alle 19,30 in programma la prima conferenza stampa dal Trentino di Rudi Garcia.

Il programma completo del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida

venerdì 14 LUGLIO

Napoli – Capodichino – pomeriggio – Partenza squadra

Dimaro – sera – Arrivo squadra

sabato 15 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – ore 21:30 – DJ SET con Giulia Centofante

domenica 16 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – Ore 21.15 – Presentazione Libro “La notte prima” di Massimo Ugolini

lunedì 17 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro – pomeriggio – Riposo

Dimaro, Area Eventi – ore 21:15 – Mister Garcia e due calciatori incontrano i tifosi

martedì 18 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – ore 21:15 – Serata musicale con il Gruppo Caronte ROCKARUSO

mercoledì 19 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – Serata Cabaret

giovedì 20 LUGLIO

Dimaro – mattina – Riposo

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 18:00 – AMICHEVOLE NAPOLI – ANAUNE VAL DI NON

venerdì 21 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – Serata Rap

sabato 22 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – DJ SET e Presentazione della Squadra

domenica 23 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

lunedì 24 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – mattina – Riposo

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 18:00 – AMICHEVOLE NAPOLI – SPAL

martedì 25 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 9:30 – Allenamento

Dimaro – pomeriggio – Partenza squadra