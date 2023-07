SPECIALE DIMARO/ Secondo giorno di allenamenti in Trentino, spunta a sorpresa Anguissa

Si è conclusa anche la seconda giornata di allenamenti al centro sportivo di Dimaro in Trentino, dove il Calcio Napoli sta svolgendo il ritiro di preparazione precampionato in vista dell’esordio degli azzurri nella prossima Serie A, in programma il 19 agosto allo stadio Benito Stirpe di Frosinone contro i neopromossi gialloblu.

Ritiro Dimaro, secondo giorno di allenamenti per il Napoli. Sorpresa Anguissa

Anche oggi la squadra ha svolto una doppia seduta d’allenamento, mattutina e pomeridiana. La prima sessione ha visto la squadra alternarsi tra lavoro in palestra e poco lavoro tecnico in campo, che invece è aumentato nel pomeriggio quando Rudi Garcia ha deciso di giocare delle mini partitelle con le porte piccole per mettere un po’ di ritmo nelle gambe dei calciatori. La grande intensità ha portato anche a qualche contatto di troppo: a farne le spese è stato Juan Jesus, rimasto per qualche minuto dolorante a terra salvo riprendersi senza particolari conseguenze.

Due le grandi novità del giorno: la prima riguarda il rinnovo del prestito con diritto di riscatto di Pierluigi Gollini dall’Atalanta; la seconda invece è relativa all’arrivo a sorpresa in Trentino di Frank Anguissa, che ha anticipato di qualche giorno l’inizio del proprio ritiro precampionato.

Ancora pienone sulle gradinate del campo di Carciato, con continue ovazioni a presidente, allenatore e calciatori. All’arrivo di Anguissa si è alzato un vero e proprio boato dalla tribunetta, che nei prossimi giorni dovrebbe essere ingrandita per consentire di accogliere un numero maggiore di tifosi.

È stata anche la giornata della conferenza stampa di Mauro Meluso, presentato da un Aurelio De Laurentiis in t-shirt celebrativa ed occhiali da sole. Il nuovo direttore sportivo si è presentato alla stampa per la prima volta da dirigente del Napoli.