Perché non è stato annunciato Kim al Bayern: che problema c’è con il Napoli

Perché Kim non è stato ancora annunciato dal Bayern Monaco, se la clausola che scadeva il 15 luglio è stata regolarmente pagata? I tifosi del Calcio Napoli sperano in un colpo di scena finale, sperando nella permanenza del difensore coreano in terra partenopea, tuttavia si tratta di uno scenario ben poco probabile. A non consentire ai tedeschi di comunicare l’avvenuta operazione sarebbe un problema con il Napoli di tipo burocratico, il quale necessita dunque soltanto di tempi più lunghi per essere risolto.

Perché non è stato annunciato Kim Min-Jae al Bayern Monaco

Dalla Germania l’acquisto di Kim Min-Jae da parte del Bayern Monaco è dato per certo. L’allenatore Thomas Tuchel ha affermato sabato scorso che “Vogliamo sostituire al meglio Lucas Hernandez. Il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto non è un segreto. Meglio non farlo, ma proveremo ad annunciarlo nei prossimi giorni”. Il riferimento è proprio a Kim, che ha già effettuato le visite mediche in Corea, dove si è recato al termine della stagione per svolgere l’obbligo di leva militare.

Il contratto di Kim con il Napoli

Nel contratto tra Kim Min-Jae si trova una clausola rescissoria di 50 milioni valida soltanto per le società estere, da pagare entro il 15 luglio 2023. Eventuali società italiane interessate avrebbero dovuto parlare con il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale avrebbe verosimilmente chiesto una cifra ben superiore. Il calciatore non ha mai nascosto la volontà di partire per raggiungere un club più blasonato: è per tale motivo che lo scorso anno, in occasione del suo passaggio dal Fenerbahce al Napoli per 18 milioni di euro, chiese ed ottenne l’inserimento di una clausola rescissoria.