Il Calcio Napoli inizia a sondare il terreno nell’ambito del calciomercato e mette nel mirino Giovanni Lo Celso. Il centrocampista del Tottenham è l’obiettivo numero uno del centrocampo della squadra di Rudi Garcia e potrebbe arrivare con o senza la cessione di Zielinski. Secondo le ultime, gli azzurri nelle ultime ore hanno fatto uno sprint nella trattativa e dopo aver incassato il “no” alla prima offerta di 15 milioni, è pronto ad alzare l’offerta. La richiesta degli inglesi è di 25 milioni ma accetteranno anche un’offerta inferiore. La seconda alternativa è quella di un prestito con diritto di riscatto ad una cifra molto più vicina alla richiesta del Tottenham.

Chi è Lo Celso, il centrocampista obiettivo del Napoli di Garcia

L’obiettivo del Napoli Giovanni Lo Celso è un centrocampista argentino tutto fare, che negli ultimi anni si è specializzato nel ruolo di trequartista. La sua carriera parte nel Rosario Central dove nel trienni 2015-2017 a suon di giocate, colpi di classe e grandissime prestazioni si fa notare da mezza Europa, tanto che il PSG punta su di lui e nell’estate del 2016 lo acquista per 10 milioni e lo lascia in prestito altri 6 mesi in Argentina. Arrivato a Parigi dopo una prima metà di stagione passata ai margini dei titolari, diventa un faro della squadra nel 2017/18 totalizzano 48 presenze e segnando 6 gol. Buona stagione che non basta al centrocampista che viene girato al Betis che poi lo acquista in un secondo momento per 22 milioni, in Spagna il calciatore in una stagione totalizza 36 presenze e 9 gol.

Forte della grande stagione al Betis, il Tottenham nell’estate del 2019 lo acquista in prestito oneroso (sborsando 16 milioni) con diritto di riscatto e dopo un’ottima metà di campionato il club inglese nell’inverno del 2020 lo riscatta per 32 milioni. Dopo quasi due stagioni ad altissimo livello, l’argentino perde il posto da titolare e soffre la confusione tecnica che vige nel Tottenham a seguito dei tanti cambi d’allenatore. Tanto che nell’inverno del 2022 va in prestito al Villarreal, dove ritrova fiducia e grandi prestazioni tanto che il club spagnolo decide di riscattarlo nell’estate successiva. Nel complessivo nella seconda avventura in Spagna, il centrocampista totalizza 48 presenze e 9 gol.