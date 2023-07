La showgirl Wanda Nara sarebbe malata di leucemia. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Argentina, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi sarebbe tornata in patria per curarsi dalla malattia che l’avrebbe colpita nelle ultime settimane. Anche l’ex marito Maxi Lopez sarebbe partito subito per il Sudamerica, per prestare aiuto e stare vicino alla madre dei suoi figli.

Dall’Argentina: “Wanda Nara è malata di leucemia”

Wanda Nara sarebbe ricoverata presso la clinica di Los Arcos, a Buenos Aires, da qualche giorno. Ad indurre la donna a correre in ospedale sarebbero stati dei forti dolori addominali. Dagli accertamenti, la milza sarebbe risultata particolarmente ingrossata ed i globuli bianchi alti: condizioni che avrebbero indotto i medici a sospettare di leucemia.

Dopo essere stato in silenzio per quattro giorni sui social, il marito Mauro Icardi ha pubblicato una serie di foto che lo ritraggono insieme a Wanda, inserendo nella didascalia le emoticon di un cuore ed un leone.

Quando Icardi e Wanda Nara furono accostati al Napoli

Nell’estate del 2019, l’attaccante Mauro Icardi, marito di Wanda Nara, fu accostato in maniera insistente al Calcio Napoli. Aurelio De Laurentiis, a mercato concluso, dichiarò: “Per acquistarlo sono arrivato a offrire all’Inter 60 milioni più bonus, per un totale di 65, mentre a Wanda Nara per il contratto del marito ho proposto un lordo di circa 12 milioni. Icardi non è stuido e forse ha capito che per rilanciarsi a livello europeo andare in una squadra come il Psg, dove potrà primeggiare con più facilità rispetto al Napoli, per lui era la scelta migliore”. Alla fine Icardi non approdò in maglia azzurra, ma si accasò al Paris Saint Germain. Dopo alcune stagioni tribolate, finì al Galatasaray, dove tutt’ora gioca. Per la cronaca, quell’estate gli azzurri non acquistarono nessun attaccante, ad esclusione del comprimario Fernando Llorente, che fu inserito in rosa per fungere da vice-Milik.