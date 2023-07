Juan Jesus fa sognare i tifosi: “Il vero obiettivo di quest’anno è la Champions League”

Una delegazione del Calcio Napoli composta dall’allenatore Rudi Garcia e dai calciatori Juan Jesus e Pierluigi Gollini, ha tenuto un incontro con i tifosi a margine della seduta d’allenamento tenutasi lunedì 17 luglio 2023. Il terzo giorno di ritiro a Dimaro si è concluso dunque con una piacevole chiacchierata tra la squadra e i tanti supporters accorsi in Trentino per sostenere i campioni d’Italia in questa prima fase di preparazione alla prossima stagione calcistica, che inizierà ufficialmente il 19 agosto 2023 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone contro i neopromossi gialloblu.

Il difensore brasiliano Juan Jesus ha contribuito in varie fasi della stagione alla causa azzurra, entrando con la sua professionalità e la sua sobrietà nelle grazie dei tifosi partenopei, che l’hanno accolto alla grande. Il calciatore, arrivato al Napoli dopo una fase molto complicata della sua carriera, dal canto suo ha dimostrato subito grande fedeltà alla causa, come testimoniato anche dai suoi numerosi post sul profilo ufficiale Instagram dedicati a squadra e città.

Juan Jesus: “Quest’anno vogliamo fare ancora meglio in Champions League”

“Ringrazio chi mi considera un leader e cerco di dare tutto per aiutare i miei compagni, sia in campo che fuori. Ho vissuto in grandi città come Roma e Milano, ma quello che ho trovato qui è qualcosa di unico”.

“Conosco Garcia anche da avversario e so che pratica un calcio brillante. Conoscendolo adesso da vicino ho conosciuto una persona elegante e molto umana. Sarà sicuramente una grande guida per noi”.

“Vogliamo ripetere la splendida corsa che abbiamo ottenuto nello scorso campionato ma nei nostri desideri c’è anche fare strada in Champions League perché l’anno scorso, pur se abbiamo raggiunto un traguardo storico in Europa, siamo rimasti amareggiati per esserci fermati ai quarti di finale”.