SPECIALE DIMARO/ Giorno 4, arrivato anche capitan Di Lorenzo: accoglienza senza precedenti

C’è grande attesa oggi a Dimaro, sul campo di Carciato, per scovare i volti dei tanto attesi ‘big’, pronti a spuntare sul manto erboso per la soddisfazione dei 1600 presenti sugli spalti. La sessione mattutina è iniziata con l’arrivo del capitano, Giovanni Di Lorenzo, accolto da una vera e propria ovazione del pubblico, accompagnato dalle note del noto coro “C’è solo un capitano“.

Ritiro Dimaro, giorno 4: è arrivato il capitano Giovanni Di Lorenzo

In giornata atteso tra gli altri anche Victor Osimhen, la punta di diamante assieme a Khvicha Kvaratskhelia della squadra allenata da Rudi Garcia: i supporters partenopei non vedono l’ora di coccolarlo e di allontanare le voci di mercato che vogliono il Paris Saint Germain pronto a fare follie per lui.

Il programma completo del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida

venerdì 14 LUGLIO

Napoli – Capodichino – pomeriggio – Partenza squadra

Dimaro – sera – Arrivo squadra

sabato 15 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – ore 21:30 – DJ SET con Giulia Centofante

domenica 16 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – Ore 21.15 – Presentazione Libro “La notte prima” di Massimo Ugolini

lunedì 17 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – mattina – Riposo

Dimaro – pomeriggio – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – ore 21:15 – Mister Garcia e due calciatori incontrano i tifosi

martedì 18 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – ore 21:15 – Serata musicale con il Gruppo Caronte ROCKARUSO

mercoledì 19 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – Serata Cabaret

giovedì 20 LUGLIO

Dimaro – mattina – Riposo

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 18:00 – AMICHEVOLE NAPOLI – ANAUNE VAL DI NON

venerdì 21 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – Serata Rap

sabato 22 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – DJ SET e Presentazione della Squadra

domenica 23 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

lunedì 24 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – mattina – Riposo

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 18:00 – AMICHEVOLE NAPOLI – SPAL

martedì 25 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 9:30 – Allenamento

Dimaro – pomeriggio – Partenza squadra