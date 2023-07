SPECIALE DIMARO/ ULTIM’ORA: Victor Osimhen in viaggio verso Dimaro assieme all’agente

Victor Osimhen sta raggiungendo il ritiro di Dimaro. Il bomber africano è in viaggio assieme al procuratore Roberto Calenda per iniziare la prima fase di preparazione estiva al prossimo campionato di Serie A, che durerà fino al 25 luglio 2023 in Trentino; poi la squadra si sposterà a Castel di Sangro, in Abruzzo, dove sosterrà il secondo periodo di allenamenti in montagna dal 28 luglio 2023 al 12 agosto 2023.

Victor Osimhen in viaggio verso Dimaro assieme al suo agente

Il capocannoniere del passato campionato, è in compagnia del suo agente per discutere con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis il rinnovo contrattuale. Osimhen, grazie soprattutto alla straordinaria stagione disputata, è entrato nel mirino dei più grandi club europei. Su tutti il Paris Saint Germain, disposto a fare follie pur di accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante nigeriano, in caso di addio di Kylian Mbappe.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione delle maglie da gioco, De Laurentiis aveva commentato l’interesse dei transalpini individuando in 200 milioni di euro la cifra che l’avrebbe fatto vacillare: altrimenti, il numero 9 dei campioni d’Italia è stato a più riprese dichiarato incedibile.

Nonostante le rassicurazioni arrivate da Rudi Garcia, che ha dichiarato di aver parlato con Osimhen e di aspettarlo a braccia aperte in ritiro, negli ultimi giorni è salita un po’ di tensione riguardo la sua permanenza all’ombra del Vesuvio: lo stesso nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, nella conferenza stampa di presentazione, ci è andato più cauto: “Spero rimanga”, sono state le parole del neo dirigente partenopeo.

Nella giornata di ieri, il procuratore del giocatore Roberto Calenda ha pubblicato un Tweet nel quale ha smentito la notizia pubblicata da alcuni colleghi, “Leggo sul Mattino che “Calenda non ha alcuna intenzione di rinnovare in estate e che prima vuole sondare tutte le strade del mercato”. Fake news”. Insomma, la sensazione è che ci sia la volontà di rimanere. Ma nel calciomercato moderno, mai dire mai: c’è uno sceicco dietro ogni angolo.