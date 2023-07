Il calendario delle amichevoli estive del Napoli: a Castel di Sangro tre sfide internazionali

Il Calcio Napoli si appresta a disputare la prima delle amichevoli precampionato programmate dal club azzurro. Per quanto riguarda le partite previste durante il ritiro di Dimaro, gli uomini di Rudi Garcia scenderanno in campo per la prima volta il 20 luglio 2023 alle 18 contro l’Anaune Val di Non, mentre il 24 luglio 2024 bisseranno in Trentino contro la Spal, che milita in Lega Pro.

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato anche tre delle quattro avversarie che il Napoli incontrerà nella seconda fase della preparazione al prossimo campionato di Serie A, nel ritiro di Castel di Sangro. Si tratta dei turchi dell’Hatayspor, degli spagnoli del Girona e dei tedeschi dell’Augsburg. Le date dovrebbero essere quelle del 29 luglio 2023, il 3 agosto 2023 ed il 6 agosto 2023.

Come confermato, dunque, il livello delle sparring partner si alzerà in Abruzzo: da occupare solo l’ultimo slot dedicato alle amichevoli, probabilmente lasciato vuoto per organizzare la partita d’addio al calcio che il Napoli vuole dedicare a Marek Hamsik.

Le amichevoli precampionato del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro

20 luglio 2023, Dimaro : Napoli-Anaune Val di Non

24 luglio 2023, Dimaro : Napoli-Spal

29 luglio 2023, Castel di Sangro : Napoli-Hatayspor

3 agosto 2023, Castel di Sangro : Napoli-Girona

6 agosto 2023, Castel di Sangro : Napoli-Augsburg

Il programma completo del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida

mercoledì 19 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – Serata Cabaret

giovedì 20 LUGLIO

Dimaro – mattina – Riposo

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 18:00 – AMICHEVOLE NAPOLI – ANAUNE VAL DI NON

venerdì 21 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – Serata Rap

sabato 22 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – DJ SET e Presentazione della Squadra

domenica 23 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

lunedì 24 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – mattina – Riposo

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 18:00 – AMICHEVOLE NAPOLI – SPAL

martedì 25 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 9:30 – Allenamento

Dimaro – pomeriggio – Partenza squadra