Vincenzo Morabito, componente dell’entourage di Teun Koopmeiners, ai microfoni di Tv Playdel ha raccontato un retroscena legato al suo assistito e il Calcio Napoli da far mangiare le mani a molti tifosi azzurri. Il racconto è datato 2021, ma solo oggi è stato svelato pubblicamente per la prima volta. Ai tempi il centrocampista olandese era un giocatore dell’AZ Alkmaar in rampa di lancio e oltre all’Atalanta anche il Napoli era vicinissimo all’acquisto del talento.

Le parole di Morabito sulla trattativa Koopmeiners-Napoli

L’agente di Koopmeiners questa mattina ha svelato un retroscena spiegando che il Napoli aveva in pugno il calciatore olandese, ma un “piccolo” dettaglio ha impedito la riuscita di una trattativa che sembrava fatta. Ecco le sue parole: “Koopmeiners è un giocatore che resterà all’Atalanta, malgrado, secondo me, sia tra i giocatori che Giuntoli sogna. Lo aveva in mano prima che andasse all’Atalanta. Poi non ha avuto le risorse per chiudere. Jansen però mi ha assicurato che resta lì e hanno chiuso un’operazione di rinnovo di contratto”.