Il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis è stato nominato ufficialmente dalla UEFA membro della Commissione Competizioni per Club. Il mandato avrà durata quadriennale. Un successo per il patron di Filmauro, che finalmente potrà partecipare alla modifica ed alla redazione di nuove formule e format moderni per quel che concerne i tornei organizzati dalla federazione continentale che regola il calcio europeo.

Come riportato dalla FIGC, la UEFA ha ufficializzato la composizione delle Commissioni e dei Panel per il periodo 2023-2027. Un totale di 19 commissioni costruiscono la linea politica UEFA per quanto riguarda le diverse declinazioni del calcio europeo.

Le commissioni discutono argomenti che vanno dalle questioni mediche ai trasferimenti dei giocatori, fino agli arbitri, alla finanza e alle competizioni UEFA, e sottopongono delle proposte, consigli e raccomandazioni al Comitato Esecutivo UEFA, che può anche delegare questioni importanti a una determinata commissione. I membri delle commissioni e dei panel di esperti vengono eletti con mandato quadriennale.

Sono 17 gli italiani presenti. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è presidente della Commissione Competizioni per Club, di cui fanno parte come membri anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello della Roma Dan Friedkin. Il segretario generale Marco Brunelli è membro della Commissione Competizioni per Squadre Nazionali; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci nella Commissione Calcio Giovanile e Amatoriale; il presidente della Divisione Calcio a cinque Luca Bergamini nella Commissione Futsal e Beach Soccer; Niccolò Donna nella Commissione Hat Trick; Maria Pilar Vettori nella Commissione Stadi e Sicurezza; Alessandro Palmeri nella Commissione Status Giocatori, Trasferimenti e Agenti; Giovanni Valentini nella Commissione Consultiva Marketing; Paolo Corbi nella Commissione Media; Cristina Blasetti nella Commissione Fair Play e Responsabilità Sociale; Demetrio Albertini è tra i vicepresidenti della Commissione Calcistica (che vede come Special Advisor Roberto Rosetti, a capo anche della Commissione Arbitrale); Vito Di Gioia è nel Panel Calcio di Base; Paolo Piani nel Jira Panel; Katia Senesi nel Panel Convenzione Arbitrale; Gianluca Rocchi nel Panel di Sviluppo Arbitrale.