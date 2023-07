È nata la birra ufficiale del Napoli. Grazie a un accordo tra la SSC Napoli e El Original S.r.l., società che opera nella creazione e distribuzione di prodotti nel settore del beverage, nasce la SSC Napoli Beer, birra ufficiale del Calcio Napoli. I tifosi azzurri potranno bere così la bevanda che reca sulla lattina il logo della propria squadra del cuore, proprio come i tifosi della Juventus. Si tratta infatti dello stesso produttore della Juventus Beer.

La birra ufficiale del Napoli prodotta e Udine e con sede legale a Milano

La SSC Napoli Beer sarà prodotta verosimilmente nello stesso stabilimento in cui viene data vita alla Juventus Beer, ossia quello che si trova in via Enrico Fermi 42 a San Giorgio di Nogaro, provincia di Udine. Facendo una semplice ricerca vediamo che è proprio lo stabilimento di Birra Castello spa, che produce bevande anche per alcune note catene di supermercati e discount.

Le tasse sulla vendita della birra del Napoli restano in Lombardia

Non sarà dunque assolutamente nulla di speciale la birra ufficiale del Calcio Napoli: né per le materie prime utilizzate, né per il luogo di produzione che è distante centinaia di chilometri della città. Le tasse sulla vendita della birra del Napoli non resteranno sul territorio partenopeo o campano, ma su quello milanese e lombardo, visto che la sede legale di El Original S.r.l. è situata nel capoluogo meneghino. Una mera operazione commerciale che punta sull’entusiasmo dei tifosi per la vittoria dello Scudetto, che conferma la direzione in cui sta andando il calcio mondiale: un’industria che basa il proprio fatturato sulla passione dei tifosi. Siamo purtroppo nell’era del tifoso bancomat.

La Napoli Beer come la Juventus Beer

El Original S.r.l. rende noto che la Napoli Beer sarà una birra Lager da 4,9% di gradazione alcolica. Nella descrizione si legge inoltre: “Una livrea azzurra, il nuovo logo tricolore della SSC Napoli e lo scudetto celebrativo ideato per il terzo titolo degli azzurri campioni d’Italia, sono gli elementi distintivi della prima lattina della SSC NAPOLI BEER volta a diventare un elemento iconico anche da custodire come ricordo di questo successo. Il prodotto è pensato e ideato per accompagnare tutti i momenti di convivialità dei tifosi azzurri e continuare a celebrare la vittoria dello storico terzo Scudetto vinto nella stagione appena conclusa”.

Il prezzo della Napoli Beer

La birra del Napoli sarà in vendita sul mercato a partire dalla fine di Agosto, nei supermercati e presumibilmente anche su Amazon. Vesuviolive ha cercato di metterci in contatto con l’azienda produttrice, senza però riuscire a comunicare. Per fare un’ipotesi sul prezzo di vendita quindi dobbiamo rifarci alla gemella juventina: su Amazon viene venduta la confezione da 24 lattine da 33cl ad un prezzo di euro 45,60, ossia 1 euro e 90 centesimi a lattina. Al dettaglio dunque potrebbe costare qualche decina di centesimi in più, ma comunque intorno ai 2 euro a pezzo.