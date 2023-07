Si sblocca il mercato del Napoli: in arrivo Faraoni, Zanoli in prestito al Genoa. A breve le ufficialità

Davide Faraoni è pronto a vestire la maglia del Calcio Napoli fino al 2026. Sembra dunque essere arrivata la svolta della trattativa che potrebbe portare il terzino destro all’ombra del Vesuvio. A dare la notizia è il giornalista di DAZN, Orazio Accomando. Con l’arrivo dell’esterno è pronto a partire Alessandro Zanoli che torna a Genova ma stavolta sponda rossoblù in prestito secco. Sono attese le ufficialità che dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

Faraoni al Napoli e Zanoli al Genoa, ecco le prime mosse degli azzurri

Il terzino oramai ex Verona è pronto a vestirsi d’azzurro fino al 30 giugno 2026. Il calciatore sarà il vice Di Lorenzo per la prossima stagione, prendendo il posto di Alessandro Zanoli che torna a girare in prestito a Genova, stavolta per il calciatore la meta è il Genoa che è felice di accogliere il calciatore a cui sarà dato un ruolo principale dell’undici iniziale. Per le ufficialità saranno decisive le prossime ore dove saranno accordati gli ultimi dettagli prima di dare il via ai comunicati, ma la trattativa oramai è chiusa e dunque Davide Faraoni sarà il primo acquisto della campagna acquisti post Scudetto del Napoli e dunque anche primo acquisto dell’era Rudi Garcia.