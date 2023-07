SPECIALE DIMARO/ Giorno 5, tutti i ‘big’ in campo sotto il diluvio: è Osimhen-show

Seduta mattutina per il Calcio Napoli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. Dalle ore 10 la squadra dopo una prima fase di attivazione muscolare si è divisa in due gruppi. Il primo gruppo, composto dai giocatori rientrati dall’impegno con le nazionali, ha svolto esercitazione tecnica e lavoro di core stability. Il secondo ha effettuato lavoro fisico, lavoro di corsa e core stability. Hirving Lozano, Frank Anguissa e Giovanni Simeone hanno lavorato con il gruppo dei nazionali. Folorunsho e Gianluca Gaetano hanno svolto lavoro in piscina. Pierluigi Gollini in palestra. Karim Zedadka ha svolto personalizzato in campo. L’allenamento è stato interrotto attorno alle 11,15 per il diluvio abbattutosi su Dimaro.

Gli azzurri scenderanno in campo oggi pomeriggio alle 17,30 per la seduta pomeridiana di allenamento, mentre domani mattina riposeranno in vista della prima amichevole precampionato in programma alle ore 18 contro l’Anaune Val di Non.

mercoledì 19 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – Serata Cabaret

giovedì 20 LUGLIO

Dimaro – mattina – Riposo

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 18:00 – AMICHEVOLE NAPOLI – ANAUNE VAL DI NON

venerdì 21 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – Serata Rap

sabato 22 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – DJ SET e Presentazione della Squadra

domenica 23 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

lunedì 24 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – mattina – Riposo

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 18:00 – AMICHEVOLE NAPOLI – SPAL

martedì 25 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 9:30 – Allenamento

Dimaro – pomeriggio – Partenza squadra