Sembra strano dirlo, ma la Champions League è già iniziata. Ebbene si, la coppa dalle grandi orecchie ha già le sue qualificate ad i turni successivi e le relative eliminate. Si è iniziato il 27 giugno 2023, con le semifinali del turno preliminare: una final four che ha premiato alla fine gli islandesi dell’impronunciabile Breidablik. Il primo turno di qualificazione ha invece visto scendere in campo squadre dal blasone ben più riconosciuto, tra tutte gli ungheresi del Ferencvaros, eliminati incredibilmente da una squadra delle Isole Far Oer, il Klaksvík. Tra qualche giorno il secondo turno: l’andata è prevista per il 25/26 luglio 2023, il ritorno una settimana dopo.

In questa fase ci sarà l’esordio del Galatasaray di Dries Mertens, che proveranno ad accedere al terzo turno in programma tra inizio e metà agosto. A seguire ci saranno gli spareggi, che termineranno il 30 agosto 2023 con le gare di ritorno. Il 31 agosto 2023 verranno sorteggiati i gironi: lì entreranno in gioco i campioni d’Italia del Calcio Napoli.

Champions League, risultati e prossime partite dei turni preliminari

Turno preliminare

Semifinali (martedì 27 giugno)

Atlètic Club d’Escaldes (AND) – Budućnost Podgorica (MNE) 0-3

Tre Penne (SMR) – Breidablik (ISL) 1-7

Finale (venerdì 30 giugno)

Budućnost Podgorica (MNE) – Breidablik (ISL) 0-5

Primo turno di qualificazione

Martedì 11 luglio

Urartu (ARM) – Zrinjski (BIH) 0-1

Lincoln Red Imps (GIB) – Qarabağ (AZE) 1-2*

Žalgiris Vilnius (LTU) – Struga (MKD) 0-0

Olimpija Ljubljana (SVN) – Valmiera (LVA) 2-1

Raków Czestochowa (POL) – Flora Tallinn (EST)* 1-0

Hamrun Spartans (MLT) – Maccabi Haifa (ISR) 0-4

KÍ Klaksvík (FRO) – Ferencváros (HUN) 0-0

Ballkani (KOS) – Ludogorets (BUL) 2-0

Partizani (ALB) – BATE Borisov (BLR) 1-1

Shamrock Rovers (IRL) – Breidablik (ISL) 0-1

Mercoledì 12 luglio

Astana (KAZ) – Dinamo Tbilisi (GEO) 1-1

HJK Helsinki (FIN) – Larne (NIR) 1-0

Häcken (SWE) – The New Saints (WAL) 3-1

Farul Constanța (ROU) – Sheriff Tiraspol (MDA) 1-0

Slovan Bratislava (SVK) – Swift Hesper (LUX) 1-1

Ritorno

Martedì 18 luglio

Struga (MKD) – Žalgiris Vilnius (LTU) 1-2 (tot. 1-2)

Flora Tallinn (EST) – Raków Czestochowa (POL) 0-3 (tot. 0-4)*

Sheriff Tiraspol (MDA) – Farul Constanța (ROU) 3-0 (dts, tot. 3-1)

Maccabi Haifa (ISR) – Hamrun Spartans (MLT) 2-1 (tot. 6-1)

The New Saints (WAL) – Häcken (SWE) 0-2 (tot. 1-5)

Zrinjski (BIH) – Urartu (ARM) 2-3 (dts, tot:3-2, Zrinjski vince 4-3 ai rigori)

BATE Borisov (BLR) – Partizani (ALB) 2-0 (tot. 3-1)

Breidablik (ISL) – Shamrock Rovers (IRL) 2-1 (tot: 3-1)

Mercoledì 19 luglio

Valmiera (LVA) – Olimpija Ljubljana (SVN) 1-2 (tot: 2-4)

Ferencváros (HUN) – KÍ Klaksvík (FRO) 0-3 (tot: 0-3)

Qarabağ (AZE) – Lincoln Red Imps (GIB) 4-0 (tot: 6-1)*

Dinamo Tbilisi (GEO) – Astana (KAZ) 1-2 (tot: 2-3)

Ludogorets (BUL) – Ballkani (KOS) 4-0 (tot: 4-2)

Swift Hesper (LUX) – Slovan Bratislava (SVK) 0-2 (tot: 1-3)

Larne (NIR) – HJK Helsinki (FIN) 2-2 (dts, tot: 2-3)

* le squadre eliminate andranno al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League (Percorso Campioni)

Secondo turno di qualificazione

Le partite di andata e ritorno si giocheranno il 25/26 luglio e l’1/2 agosto. Seguiranno le date esatte degli incontri

Percorso Campioni

Gruppo 1

Žalgiris Vilnius (LTU) / Struga (MKD) – Galatasaray (TUR)

Ludogorets (BUL) – Olimpija Ljubljana (SVN)

Raków Czestochowa (POL) – Qarabağ (AZE)

Gruppo 2

KÍ Klaksvík (FRO) – Häcken (SWE)

HJK Helsinki (FIN) – Molde (NOR)

Breidablik (ISL) – Copenhagen (DEN)

Gruppo 3

Sheriff Tiraspol (MDA) – Maccabi Haifa (ISR)

Aris Limassol (CYP) – BATE Borisov (BLR)

Zrinjski (BIH) – Slovan Bratislava (SVK)

GNK Dinamo (CRO) – Astana (KAZ)

Percorso Piazzate

Dnipro-1 (UKR) – Panathinaikos (GRE)

Servette (SUI) – Genk (BEL)

Terzo turno di qualificazione

Il sorteggio del terzo turno di qualificazione si svolge lunedì 24 luglio, con le doppie sfide in programma l’8/9 e il 15 agosto.

Spareggi

Il sorteggio degli spareggi si svolge lunedì 7 agosto, con le doppie sfide in programma il 22/23 e il 29/30 agosto.

Le squadre della fase a gironi 2023/24 di Champions League

ENG: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle

ESP: Atlético, Barcellona, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla

GER: Bayern, Dortmund, Lipsia, Union Berlin

ITA: Inter, Lazio, Milan, Società Sportiva Calcio Napoli

FRA: Lens, Paris

POR: Benfica, Porto

NED: Feyenoord

AUT: Salisburgo

SCO: Celtic

SRB: Crvena zvezda

UKR: Shakhtar Donetsk

L’elenco è provvisorio, si basa esclusivamente sui risultati sportivi senza tenere conto di eventuali questioni disciplinari o di licenza. Tutte le squadre russe rimangono attualmente sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.

Quando sono sorteggi e partite di questa edizione?

Fase a gironi

Prima giornata: 19–20 settembre 2023

Seconda giornata: 3–4 ottobre 2023

Terza giornata: 24–25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7–8 novembre 2023

Quinta giornata: 28–29 novembre 2023

Sesta giornata: 12–13 dicembre 2023

Date sorteggi Champions League

Fase a gironi: 31 agosto 2023

Ottavi di finale: 18 dicembre 2023

Quarti di finale, semifinali e finale: 15 marzo 2024

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: 13/14/20/21 febbraio e 5/6/12/13 marzo 2024

Quarti di finale: 9/10 e 16/17 aprile 2024

Semifinali: 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2024

Finale: 1 giugno 2024