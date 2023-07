SPECIALE DIMARO/ Giorno 6, seduta mattutina: Garcia impone l’allenamento a porte chiuse

Con tutta la rosa a disposizione questa mattina il Calcio Napoli di Rudi Garcia per il sesto giorno di ritiro ha deciso di svolgere la seduta d’allenamento dedicata ai lavori tecnico-tattici a porte chiuse. E’ stata questa la scelta del tecnico francese che ha richiesto una seduta blindata senza tifosi e giornalisti per poter lavorare al meglio e con la massima tranquillità con i propri calciatori. Simbolo che il tempo delle chiacchiere è finito e la Società Sportiva Calcio Napoli ora vuole premere sull’acceleratore in vista dei primi impegni stagionali.

Tra ritiro di Dimaro e il mercato, un luglio di fuoco per il Napoli

Il Napoli è alla ricerca del dopo Kim Min Jae, con l’addio del centrale coreano approdato al Bayern Monaco, gli azzurri si sono ritrovati con un buco importantissimo in difesa. La società di De Laurentiis nelle ultime ore ha velocizzato le trattative per due calciatori, il primo è Kevin Danso. Difensore centrale del Lens, una delle sorprese della squadra francese che ha chiuso la Ligue1 al secondo posto lottando fino alla fine con il PSG per il titolo. Il Napoli però attende uno sconto del prezzo del cartellino, visto che la richiesta del Lens è ritenuta troppo alta dalla società azzurra.

L’altro giocatore che il Napoli ha messo sotto la lente d’ingrandimento nelle ultime ore è il 23enne Maxence Lacroix del Wolfsburg. Il difensore francese che ha impressionato in Bundesliga è il nome nuovo messo sul taccuino degli azzurri. A differenza di Danso, il centrale del Wolfsburg ha un prezzo molto più contenuto e De Laurentiis fiuta l’affare.

Non da escludere totalmente ancora la pista che porta a Max Kilman del Wolverhampton, ma con il passare delle ore la trattativa sembra complicarsi sempre di più, complice anche la grossa richiesta del club inglese che non vuole privarsi del suo centrale di difesa.