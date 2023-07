Victor Osimhen sta per firmare il rinnovo di contratto con il Calcio Napoli. Sembra procedere per il meglio la trattativa tra il suo agente Roberto Calenda ed il presidente del club Aurelio De Laurentiis. Sul tavolo della discussione l’aumento dell’ingaggio, prerogativa che non sembra essere in discussione (bisognerà solo quantificarlo) e l’eventuale introduzione della clausola rescissoria.

Victor Osimhen pronto a firmare il rinnovo di contratto con il Napoli

Su questo punto la discussione potrebbe prendere binari un po’ più tortuosi: l’entourage del giocatore vorrebbe infatti che venisse stabilita una cifra consona (attorno ai 100 milioni) che possa accontentare la società ma allo stesso tempo che consenta al capocannoniere della passata Serie A di liberarsi più facilmente. Senza clausola, la Società Sportiva Calcio Napoli avrebbe infatti tutto il diritto di poter rifiutare proposte anche apparentemente allettanti, rischiando di limitare l’eventuale desiderio di fuga del talento nigeriano. Desiderio che per ora non c’è: Victor Osimhen vuole infatti rimanere almeno un altro anno in maglia azzurra, per proseguire il percorso iniziato nel 2020 e suggellato dalla vittoria dello Scudetto arrivata alle 22,37 del 4 maggio 2023, grazie proprio ad un suo gol.

Capitolo ingaggio: il nigeriano attualmente percepisce 4,5 milioni di euro all’anno, ma l’idea è quella di aumentarlo almeno a 7 milioni di euro. Non sono i 10 a cui aspirano lui ed il procuratore Calenda, ma è quasi il doppio di quanto guadagna adesso ed è una cifra già oltre la soglia stabilità dal Napoli: difficilmente Aurelio De Laurentiis offrirà di più.

Il calciatore intanto è arrivato a Dimaro, dove è stato accolto come una vera star: oltre alla grande ovazione appena è entrato sul campo di Carciato, gli sono stati tributate ovazioni ed applausi ad ogni pallone toccato durante gli allenamenti sostenuti. Oggi è in programma la prima amichevole precampionato contro l’Anaune Val di Non, ma Osimhen è già sicuro di non scendere in campo, come ampiamente anticipato da Rudi Garcia. Per vederlo sul manto erboso, bisognerà aspettare il 24 luglio 2023 alle 18, quando gli azzurri affronteranno la Spal nella seconda e ultima amichevole in Trentino prima di spostarsi a Castel di Sangro dal 28 luglio al 12 agosto 2023.