Chi è Coli Saco, il centrocampista maliano alto due metri che ha stregato Rudi Garcia

Nel corso della prima amichevole stagionale tra il Calcio Napoli e l’Anaune Val di Non, terminata 6-1 per i campioni d’Italia, ha rubato gli occhi un calciatore in particolare: si tratta di Coli Saco, centrocampista franco-maliano autore tra l’altro anche di uno splendido gol.

Chi è Coli Saco, il centrocampista che ha incantato Rudi Garcia

Coli Saco (nato il 15 maggio 2002) è un calciatore professionista franco-maliano che gioca come centrocampista per la Società Sportiva Calcio Napoli. Rappresenta il Mali a livello internazionale giovanile.

Nato a Créteil, Saco è entrato a far parte del settore giovanile del Le Havre nel 2017, all’età di 15 anni, prima di trasferirsi al Sochaux un anno dopo. È poi passato alle giovanili dei Lionceaux, prendendo parte alla Coupe Gambardella 2019-20 , dove il Sochaux ha raggiunto gli ottavi di finale prima che la competizione venisse annullata, a causa dell’emergenza causata dalla pandemia di COVID-19 .

Nell’ottobre 2020 Saco è entrato nell’accademia del Milan, ma è stato scaricato dopo una sola stagione, non essendo riuscito a entrare costantemente nella squadra under 19. Nel settembre 2021, è entrato ufficialmente a far parte del Napoli dopo aver superato un provino.

Il passaggio al Napoli e il prestito alla Pro Vercelli

Dopo aver impressionato per le sue prestazioni con la squadra under 19 del Napoli, durante la stagione 2021-22 Saco ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra, sotto la guida dell’allenatore Luciano Spalletti. Il centrocampista aveva originariamente ricevuto la sua prima convocazione ufficiale in prima squadra per una partita di Serie A contro la Juventus del 6 gennaio 2022: tuttavia, essendo risultato positivo al COVID-19, alla fine ha dovuto ritirarsi dalla rosa dei convocati.

Il 15 luglio 2022, Saco è passato alla Pro Vercelli, squadra di Serie C, con un prestito stagionale. Ha poi fatto il suo debutto con il club il 3 settembre, iniziando e giocando 90 minuti nella vittoria in campionato per 1-0 contro il Padova. Il 5 novembre, ha segnato il suo primo gol da professionista nella sconfitta per 1–3 in campionato contro l’AlbinoLeffe.

Nel giugno 2023, Saco è stato incluso nella rosa della nazionale maliana under 23 per la Coppa d’Africa Under 23 del 2023, ospitata in Marocco, dove gli Eagles hanno concluso al terzo posto e si sono qualificati per le Olimpiadi estive del 2024 a Parigi.

Saco è un centrocampista mancino, apprezzato principalmente per le sue caratteristiche fisiche, che gli consentono di vincere molti colpi di testa e mantenere il possesso. Nonostante il suo ritmo lento, ha dimostrato di avere buone capacità di lettura del gioco e di trovare occasioni da gol, grazie al suo movimento senza palla e alla sua statura. Ha un’ottima visione di gioco e abilità nei passaggi a lungo raggio. Sebbene sia stato paragonato ad André-Frank Zambo Anguissa, ha citato Paul Pogba e Yaya Touré come sue principali fonti di ispirazione.