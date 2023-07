“Sarò con te e tu non devi mollare”: Garcia dice addio alle pettorine volute da Spalletti

La pettorina voluta da Luciano Spalletti che riportava la scritta “Sarò con te e tu non devi mollare…” è stata tristemente riposta per sempre negli armadi di Castel Volturno. Rudi Garcia ha deciso di non raccogliere l’eredità stilistica lasciata dal predecessore, ed è così tornato ai canonici fratini a tinta unita per dividere la squadra in gruppi durante gli allenamenti di questa stagione. È stato uno dei messaggi silenziosi che il tecnico di Certaldo ha lanciato durante l’estate del 2022 ai tifosi azzurri, quando il clima di tensione tra società e seguaci era ai massimi termini.

Rudi Garcia abbandona la pettorina voluta da Spalletti con lo slogan “Sarò con te e tu non devi mollare”

Spalletti con quella frase ripresa proprio da un coro delle curve, provò a far capire al popolo partenopeo che anche se la notte in quel momento appariva più buia che mai, remando tutti assieme nella stessa direzione, verso lo stesso obiettivo, si sarebbe potuto raggiungere qualsiasi traguardo.

Mai profezia risultò più indovinata: da quella tribolata fase di preparazione la Società Sportiva Calcio Napoli uscì con una consapevolezza nei propri mezzi senza precedenti, iniziando a Verona il 15 agosto 2022 una cavalcata mai interrotta che avrebbe poi condotto alla consacrazione del 4 maggio 2023, quando alle 22,37 gli azzurri diventarono ufficialmente campioni d’Italia per la terza volta nella storia.

Un vero e proprio leitmotiv quel messaggio lanciato nel momento più difficile, che ha contribuito a motivare quotidianamente calciatori e ambiente. Una sorta di “non preoccupatevi, se resteremo uniti ne usciremo fuori” lanciato dal tecnico, padre spirituale di un gruppo diventato giorno dopo giorno sempre più convinto di poter riuscire a ribaltare finalmente la geografia del pallone.

Una scelta rivoluzionaria, mai vista in Italia, quella fatta da Luciano Spalletti per utilizzare tutte le armi a disposizioni pur di raccogliere tutti sotto la stessa ala. Quella dei vincenti, quella dei campioni d’Italia.