SPECIALE DIMARO/ Giorno 7, seduta mattutina sotto la pioggia battente. Kvaratskhelia-show

Il ritiro del Calcio Napoli è giunto al settimo giorno. Seduta mattutina per gli uomini di Rudi Garcia sotto la pioggia battente sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. La squadra ha lavorato dividendosi in 2 gruppi: il primo, comprensivo dei giocatori di rientro dalle nazionali, ha effettuato attivazione, esercitazione tecnica e lavoro di possesso palla. A seguire partita a tema con porticine e partita a campo ridotto sei contro sei più un giocatore jolly, vinta dalla squadra gialla. Il secondo gruppo, comprensivo di coloro che hanno giocato ieri, ha svolto lavoro di scarico tra palestra e campo. Gianluca Gaetano ha lavorato in palestra.

La Società Sportiva Calcio Napoli ieri è scesa in campo per la prima amichevole stagionale: gli azzurri hanno battuto per 6-1 l’Anaune Val di Non, squadra che milita nel campionato di Eccellenza grazie ai gol di Politano (su rigore) e Vergara nel primo tempo, e di Cioffi, Coli Saco, Iaccarino e Olivera nella ripresa. Il gol della bandiera per i trentini è stato realizzato da Biscaro, che ha trasformato un penalty assegnato per fallo di Marchisano all’inizio della seconda frazione di gioco, quando il punteggio era sul 3-0 per i partenopei.

TABELLINO PARTITELLA 6 VS 6

SQUADRA GIALLA: Pierluigi Gollini, Leo Ostigard, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia, Piotr Zielinski, Giovanni Di Lorenzo, Hirving Lozano.

SQUADRA BLU: Alex Meret, Amir Rrahmani, Eljif Elmas, Frank Zambo Anguissa, Giovanni Simeone, Stanislav Lobotka, Victor Osimhen

JOLLY: Karim Zedadka

MARCATORI: Simeone, Raspadori, Zedadka, Kvaratskhelia

Il programma del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida

venerdì 21 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – Serata Rap



sabato 22 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – DJ SET e Presentazione della Squadra

domenica 23 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

lunedì 24 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – mattina – Riposo

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 18:00 – AMICHEVOLE NAPOLI – SPAL

martedì 25 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 9:30 – Allenamento

Dimaro – pomeriggio – Partenza squadra