Kim Min-Jae si presenta al Bayern ricordando Napoli: “Quei tifosi li porterò sempre nel cuore”

Il club tedesco del Bayern Monaco ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto Kim Min-Jae, acquistato dal Calcio Napoli. Il nuovo acquisto dei bavaresi ha parlato anche della sua esperienza in maglia azzurra, che l’ha consacrato a livello mondiale e gli ha consentito di vincere l’ambito Scudetto italiano. Queste le prime parole del coreano da giocatore dei campioni di Germania in carica.

Kim Min-Jae, la conferenza stampa di presentazione col Bayern Monaco

Queste le prime parole da giocatore del Bayern Monaco di Kim Min-Jae:

“La mia forza sta nel coprire gli spazi. Voglio dare sempre il massimo. Sono una persona educata ma in campo do tutto. Non ho mai trovato difficile quella trasformazione in campo. Voglio essere un leader in campo e lottare”.

“Il soprannome ‘The Monster’ lo prendo molto positivamente perché dimostra le caratteristiche del mio gioco. Voglio essere all’altezza in Germania. Il soprannome è nato in Corea. Ce n’erano diversi ma questo mi è rimasto”.

“A Napoli abbiamo vissuto un’annata fantastica, porterò i tifosi azzurri per sempre nel cuore. Con la Società Sportiva Calcio Napoli tutti erano coinvolti nella difesa. Abbiamo vinto il titolo per la prima volta in 33 anni, abbiamo dato il massimo. Ora sono un giocatore del Bayern. È importante che io possa giocare il calcio che il mister si aspetta da me”.

“Thomas Tuchel mi ha chiesto in quale posizione mi trovo meglio in campo. Se giochiamo con una difesa a tre, allora giocherò in una difesa a tre; se giochiamo con una difesa a quattro, giocherò in una difesa a quattro; se l’allenatore mi mette a sinistra, giocherò a sinistra; se l’allenatore mi mette a destra, giocherò a destra”.

“Mi è stato assegnato il numero 3. Il mio obiettivo è dare tutto e continuare la tradizione di questo numero di maglia”.