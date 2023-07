SPECIALE DIMARO/ Giorno 8, rientrano a Napoli tanti giovani, rimane in gruppo Coli Saco

Prosegue il ritiro del Calcio Napoli a Dimaro-Folgarida. La prima fase di preparazione estiva è giunta all’ottavo giorno. Per molti giovani è ora di fare rientro alla base, per aggregarsi ai pari età del gruppo Primavera, che attende l’ufficializzazione del nuovo allenatore Andrea Tedesco. La ‘scugnizzeria’ partirà il 20 agosto direzione Alfedena, dove svolgerà il proprio ritiro di preparazione al campionato Primavera 2. Questi i calciatori che hanno lasciato il Trentino per fare ritorno a Napoli: si tratta di Turi, Marchisano, D’Avino, Iaccarino, Vergara, Spavone, Russo, Ambrosino, Cioffi, Marranzino e D’Agostino.

Ritiro Società Sportiva Calcio Napoli a Dimaro, la lista dei giovani azzurri rientrati a casa

Rimane con il gruppo dei ‘grandi’ invece Coli Saco, che tanto bene aveva fatto nell’amichevole del 20 luglio 2023 vinta dagli azzurri contro l’Anaune Val di Non per 6-1.

La seduta mattutina guidata da Rudi Garcia ha visto una prima fase di attivazione, per poi passare ad un’esercitazione tecnica a gruppi, lavoro di possesso palla ed esercitazione con sagome finalizzato al tiro in porta. Successivamente la squadra si è divisa in due gruppi effettuando sessioni di tiri in porta e lavoro di core stability. Gianluca Gaetano ha fatto lavoro in palestra. Lozano ha svolto l’intera sessione in gruppo.

La Società Sportiva Calcio Napoli disputerà lunedì 24 luglio 2023 alle ore 18 contro la Spal la seconda ed ultima amichevole in programma nel ritiro di Dimaro.

Il programma del ritiro della Società Sportiva Calcio Napoli a Dimaro-Folgarida

sabato 22 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

Dimaro, Area Eventi – sera – DJ SET e Presentazione della Squadra

domenica 23 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 10:00 – Allenamento

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 17:30 – Allenamento

lunedì 24 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – mattina – Riposo

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 18:00 – AMICHEVOLE NAPOLI – SPAL

martedì 25 LUGLIO

Dimaro, Stadio Comunale SKI.IT Arena – ore 9:30 – Allenamento

Dimaro – pomeriggio – Partenza squadra