Il procuratore di Victor Osimhen Roberto Calenda ha appena lasciato Dimaro, Dopo quattro giorni di fitti colloqui con Aurelio De Laurentiis, l’agente del capocannoniere della passata Serie A saluta il Trentino e dà appuntamento ai dirigenti partenopei a Castel di Sangro, dove il Calcio Napoli svolgerà il secondo ritiro in programma dal 28 luglio al 12 agosto 2023.

Roberto Calenda ha lasciato Dimaro: il procuratore di Victor Osimhen saluta il ritiro della Società Sportiva Calcio Napoli

Sarà l’Abruzzo verosimilmente lo scenario del tanto atteso rinnovo contrattuale del nigeriano con la Società Sportiva Calcio Napoli. Le parti sono sempre più vicine: l’ingaggio che percepirà il numero 9 sarà di circa 7 milioni di euro più bonus, mentre c’è ancora incertezza sulla clausola rescissoria.

Il patron della squadra campione d’Italia vorrebbe evitare di inserirla all’interno dell’accordo, ma Calenda insiste perché ci sia: l’idea del procuratore è infatti che l’anno prossimo, qualora Osimhen volesse lasciare il Napoli in virtù di offerte allettanti provenienti dall’estero, abbia la possibilità di farlo senza opposizioni della società. La proposta iniziale dell’agente era stata di 100 milioni di euro: troppo poco per Aurelio De Laurentiis, che ha alzato la posta almeno a 120 milioni di euro, sempre nel caso in cui accettasse di inserire la clausola all’interno del contratto.

Effettivamente 100 milioni di euro, anche se si fa fatica a dirlo, sono decisamente pochi per il bomber africano, viste le cifre che ballano attualmente nel mercato internazionale: solo pochi giorni fa il presidente del Napoli aveva dichiarato che se fosse arrivata un’offerta dal Paris Saint Germain, molto interessato al calciatore azzurro in caso di passaggio di Kylian Mbappe al Real Madrid, sarebbe dovuta essere di almeno 200 milioni di euro per risultare interessante alle casse della società partenopea.

Dettagli che verranno limati nei prossimi giorni, ma la sensazione è che la fumata bianca sia più vicina che mai. Victor Osimhen giocherà e segnerà ancora con il Napoli.